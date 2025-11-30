Türk hekimler kalplerin şampiyonu! Başarılarıyla dünyada parmakla gösteriliyorlar...

Kalp hastalıklarının tedavisinde Türkiye artık bir model ülke. Türk kalp cerrahları ve devlet hastanelerindeki kalp merkezleri, dünya standartlarının da üzerine çıkan başarılarıyla parmakla gösteriliyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Başkanı ve Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sargın, Türkiye'nin kalp damar cerrahisinde en ileri düzey ameliyatların ve girişimlerin yapıldığı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.





DÜNYAYA ÖĞRETEN CERRAHİ GÜÇ

Doç. Dr. Sargın, "Dünya standartlarının üzerinde yetişmiş hekimlerimiz ve donanımlı kalp hastanelerimiz var. Artık yurt dışından cerrahlar eğitim için ülkemize geliyor" dedi. Doç. Dr. Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem şehir hastanelerimiz hem de özel hastanelerimizdeki kalp damar cerrahisi klinikleriyle Türk hekimleri dünya çapında saygı görüyor. "