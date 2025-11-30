Türkiye kök hücre naklinde dünya liderliğine koşuyor! Dünya Sağlık Örgütü referans aldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma Merkezi'nin Müdürü olan Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, yaptığı başarılı kök hücre nakilleriyle adını uluslararası dergilere yazdırdı. Prof. Dr. Adaş, "Kordon kanından elde edilen kök hücre, nakil yapıldığında hastalıklı veya hasarlı hücrenin yerine sağlıklı hücreye dönüşerek yer değiştirme işlemi. Organ naklinin hücresel düzeyde olmasına benzer bir yöntem. Tek fark bir organ yerine hücrenin nakledilmesi" dedi.

Prof. Dr Adaş, kök hücre çalışmalarının nörolojiden beyin cerrahisine, genel cerrahiden göze, cildiyeden tutun da plastik cerrahiye, ortopediden ürolojiye birçok branşta kullanılığını da söyledi. Kök hücrelerin nasıl çalıştığını ise Prof. Dr. Adaş, şöyle açıkladı: "Bu kök hücreler, neye ihtiyaç var ise ona dönüşüyor. Bu hücreler aynı zamanda son derece akıllı hücreler. Kök hücreler, hangi alanda problem varsa bunu algılıyor. O hücrenin yerine geçerek fonksiyonunu yapıyor. Yüksek zeka gibi çalışıyor. Yine de tabi ki bunun kontrollü olarak yapılması lazım. Yanlış yapılırsa, hücreler bu defa sizin kontrolünüz dışında çoğalıp, tümör oluşturabilir. Aynı zamanda kök hücre nakilleri Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Nakli Etik Kurulu kararıyla yapılabiliyor."