Türkiye’de 19 binden fazla hasta böbrek nakli bekliyor

Prof. Dr. Üstündağ, "3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, böbrek yetersizliği görülen hastalarda hayat kalitesinin bozulduğunu ve yaşam süresinin azaldığını ifade etti.

Böbrek yetersizliği olan hastaların hayata tutunması için iki yöntem olduğunu belirten Üstündağ, "Birincisi böbrek nakli yapılması diğeri ise diyaliz yöntemleriyle hastanın kanındaki zehirleri temizlemek." dedi.

Üstündağ, diyaliz tedavisinin vücuttaki zehirleri temizlediğini ancak bu esnada yararlı moleküllerin kaybının da yaşandığını dile getirdi.