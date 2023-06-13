Türkiye'de bir ilk! Bu sokağın esnafları sadece kadınlardan oluşuyor: "Ahilik kültürünü sürdürüyoruz"





"SÜREKLİ DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Hüma Hatun Sokağı'nda esnaflık yapan Yaren Akkaya, ilk defa görenlerin önce şaşırdığını daha sonra mutlu olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Biz sürekli dayanışma içerisindeyiz. Gelen misafirlerimizi çok güzel bir şekilde karşılıyoruz. Kadınların çalışması çok daha iyi, aktif bir rol oynuyoruz. Burası bizim sahamız ve burada çok aktifiz. Gelen misafirleri çok iyi bir şekilde ağırlayıp, memnun olacağı şekilde gönderiyoruz. Burası da hayvansal gıda üzerine. Keçi peyniri, koyun peyniri, bal, kuru kaymak gibi ürünler satıyoruz."