Türkiye’de kendimi çok mutlu hissediyorum

TÜRK KÜLTÜRÜ BENİM KÜLTÜRÜME ÇOK YAKIN

- Türkiye'deki dinleyicileriniz sizi yakından takip ediyor. 29 Haziran'da da Volkswagen Arena'da olacaksınız. Türkiye'deki dinleyicinin müziğinize ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Türk kültürü benim kültürüme çok yakın. Türkiye'deki insanların müziğimi anladığını hissedebiliyorum. Dünyada müziğimi dinleyen insanlar elbette dinlemekten keyif alıyor ama her şeyi anlayamayabiliyor. Müziğimin Türk insanı tarafından tam olarak anlaşıldığını derinden hissediyorum ve bu bana gerçekten çok dokunuyor.. Anlaşılmak bana doğru şeyi yaptığımı hissettiriyor. Turne kapsamında sizlerle tekrar buluşacağım için çok mutluyum.

- Capacity to Love turnesi kapsamında sizi İstanbul'da dinleyeceğiz. Yeni projeler var mı?

- Çok yakında ben ve Angelique Kidjo'nun düetinin yer aldığı bir albüm çıkarıyorum. Muhteşem bir albüm olacak. Bunun için çok mutluyum. Birkaç ay sonra da kendi solo albümümü yayınlayacağım. Birçok film müziği üzerinde çalışmalarım devam ediyor. Ayrıca Fransız şarkıcı Joyce Jonathan ile bir albüm çıkardım. Konser çalışmalarım da yoğun bir şekilde devam ediyor.

- Sizin müziğinizi bu kadar özel kılan nedir?

- Müzikle ilgili yaptığım her şeyin yüzde yüz kim olduğumla ilgili olduğuna inanıyorum. Özgün, dürüst, samimi olmak, özellikle insanların dogmalarının olduğu bir dünyada çalışırken her zaman kolay olmuyor. Ortadoğu ve Batı müziğinin karışımı olan sevdiğim bir tarzı insanlara sunmak ve bunun karşılığını almak sanırım yaptığım şeyi özel kılıyor.