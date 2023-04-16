Türkiye'nin "en hızlı" kadını: "Kaskı taktıktan sonra hiçbir şey fark etmiyor!"



- Motosiklet kullanan bir kadın erkeklere ürkütücü geliyor mu? Ne de olsa onlar bazı konularda daha üstün olduklarını ispat etmek isterler...

- Öyle düşünen bi erkek varsa, bence ürksün zaten. Anahtarını alırız (gülüyor)... Tabii ki oluyor, pistte, profesyonel insanlar arasında...

Gerçek sporcu ahlakına ve bilincine sahip olan insanlar arasında olmuyor böyle şeyler. Ama genel olarak iddalaşan da çok oluyor, aynı anda sürene kadar küçük gören de oluyor. Fakat kaskı taktıktan sonra kadın-erkek fark etmiyor, pilotluk söz konusu orada.

- Motosiklete keyif için binmek ayrı yarışlara katılmak ayrı... O noktaya nasıl geldiniz?

- Günlük hayatımda sürmek için gece uykuya yatarken bile üç saat sonrasına alarm kuruyordum, gece de kalkıp biraz sürüp uyuyayım diye. Her fırsatta, yağmur, çamur, kar, soğuk... Sürekli motosiklette olmak istiyordum. Spor da hep hayatımda olduğu için, sporla en büyük tutkumu birleştirmek gayet hoş gözüktü yüreğime...





YARIŞ İÇİN ÇEKTİĞİM KREDİ ÖDEMESİ YENİ BİTTİ

- Türkiye'de bu sporu yapan motosikletçilerin yaşadığı zorluklar neler?

- Türkiye'de en büyük zorluk pistimiz yok. 2023 senesinde Türkiye Şampiyonası olup olmayacağını konuşuyoruz biz bu günlerde.

Bu ülkenin Toprak Razgatlıoğlu gibi bir SBK Dünya Şampiyonu ve Kenan Sofuoğlu gibi bir Dünya şampiyonu da var ama bu ülkenin maalesef yeni sporcular yetiştirecek pisti yok, pistleri olması gerekirken, akademileri olması gerekirken...

- Kaza atlattınız mı? Bu kaza sizde korku yarattı mı?

- Çok kaza atlattım tabi ki ama benim ilginçtir en kötü kazam attan düşünce oldu. Hatta bir kış turundaydım, -20 lerde motosiklet sürüyordum. Sağ salim döndüm ve ertesi gün ata binmeye gittim. Ata da düzenli biniyordum ve binicilik sporunu da çok severim, engel atlamak da çok keyifli. Annem de "Heh şöyle motosiklet ne ya, git ata bin kuzum" demişti evden çıkarken... O gün attan düştüm, altı kaburgam ve omurgam kırıldı.