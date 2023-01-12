Türkiye'nin konuştuğu kuryeden şaşırtıcı açıklama! "Hiç nota bilmiyorum. Hayalim..."

Sipariş teslimatı yaptığı otelde çaldığı piyano ile sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki kurye Can İncir, "Evimdeki dijital piyano sayesinde bu hale geldim. Akustik piyanom olsa belki daha iyi olabilirdim." dedi.

AA Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:59 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul'da kuryelik yapan Can İncir, siparişi teslim için gittiği Taksim'deki bir otelde piyanoyu görünce çalmak için izin istedi. Daha sonra piyanonun başına geçen İncir, Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı. Bir otel görevlisi de o anları cep telefonuyla kayda aldı ve İncir'in izniyle sosyal medyada yayınladı. Genç kuryenin, piyanodaki performansı sosyal medyada ilgi odağı oldu. https://www.instagram.com/reel/CnPdhuZJGMk/?utm_source=ig_web_copy_link Can İncir, AA muhabirine, Topkapı Üniversitesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümünde ikinci sınıfta, ikinci öğretim öğrencisi olduğunu, akşam eğitimine devam ettiğini ve bir aydır da kurye olarak çalıştığını anlattı. Otelde piyanoda çaldığı Türk Marşı videosunun Fazıl Say ve Gülben Ergen gibi bazı ünlüler tarafından paylaşılmasının ardından daha çok yayıldığını dile getiren İncir, o anları şöyle anlattı:

"Sipariş götürdüğümde otelin çalışanlarından piyano çalmak için rica etmiştim. Sağ olsunlar izin verdiler. Oradaki kişiler beğendi, insanlar beğendi, çalışanlar olsun destek oldular bana. Bunlar olduktan sonra bütün sosyal medya beni konuşmaya başlamış. Twitter olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Yani belli bir izleyici kitlesi, belli bir seven insanlar olmuş." İncir, evinde otururken çalıştığı kurye firmasının sahibinin kendisini telefonla aradığını, gördüğü ilgi karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.