Turşu kuranlar dikkat! Eğer üzerinde beyaz tabaka oluşuyorsa...





Kurduğunuz turşu, beyaz tabaka ile kaplanıp suyu bulandığında, genelde lezzet kaybına da uğrar. Bu süreçte malzemeler yumuşar, eğer uzun süre bulanık ve tabakalı suda beklediyse turşuda çürüme meydana gelebilir.





Bu sebeple turşu kavanozlarının düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Eğer suyu bulanıklaştıysa, sağlıklı kontrol takibi yapamadıysanız, tabaka büyüdüyse ve turşular yumuşadıysa tüketilmemesi önerilir. Çünkü bu tabaka, kavanozun içinde beklediği sürece turşuya da tesir edip bozulmasına, çürümesine ve küf oluşumuna neden olabilir. Küflü ve çürümüş turşu tüketmek sağlığınıza ciddi zarar verebilir.