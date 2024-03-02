Turşu kuranlar dikkat! Eğer üzerinde beyaz tabaka oluşuyorsa...

Hazırladığınız turşunun suyu bir süre sonra bulanıklaşıp, üzerinde kalın beyaz tabaka oluşuyor mu? Bu süreç bazen turşu açılmadan bazen de açıldıktan sonra meydana gelebilir. Turşunun üzerinde oluşan beyaz tabaka, fermantasyon sürecinin yanlış gelişmesinin bir göstergesidir.
Eğer turşu suyu bulanıklaşıp tabaka oluşumu başladıysa, hazırlama aşamasında yeterli miktarda tuz kullanmamışsınız demektir. Turşu suyunun yeterince tuzlu olmaması, bu durumun en önemli etkenidir. İkinci bir neden ise turşu kavanozunun temizliğinin yeterli olmamasıdır. Başka bir sebep ise sirkede bulunan, limon sirke su ve tuz oranının dengede olmamasıdır.
Dördüncü faktör ise turşu kurarken musluk suyu kullanmak. Lezzetli ve sağlıklı bir turşu hazırlamak için dikkat etmeniz gerekenler; doğru oranda tuz kullanmak, kavanozun temizliğinden emin olmak, içme suyu kullanmak ve işlem bittikten sonra ağzını hava almayacak şekilde kapatmak.
Kurduğunuz turşu, beyaz tabaka ile kaplanıp suyu bulandığında, genelde lezzet kaybına da uğrar. Bu süreçte malzemeler yumuşar, eğer uzun süre bulanık ve tabakalı suda beklediyse turşuda çürüme meydana gelebilir.
Bu sebeple turşu kavanozlarının düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Eğer suyu bulanıklaştıysa, sağlıklı kontrol takibi yapamadıysanız, tabaka büyüdüyse ve turşular yumuşadıysa tüketilmemesi önerilir. Çünkü bu tabaka, kavanozun içinde beklediği sürece turşuya da tesir edip bozulmasına, çürümesine ve küf oluşumuna neden olabilir. Küflü ve çürümüş turşu tüketmek sağlığınıza ciddi zarar verebilir.
TURŞU KURARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Turşu yapmak için kullanacağınız sebzelerin taze, sağlam ve temiz olmasına özen gösterin. Çürümüş, lekeli veya bozuk sebzeler kullanmayın. Turşuyu kuracağınız kavanoz, kapak, tahta kaşık gibi tüm araç gereçlerin temiz ve steril olmasına dikkat edin. Kavanozları kaynar su ile yıkayıp iyice kurulayın.
Turşu suyunun içine ekleyeceğiniz tuz miktarını doğru ayarlayın. Genellikle kullanılan oran, suyun %2 ila %3'ü arasında tuz içermelidir. Turşu suyunu hazırlarken, tuzlu suyu kaynatın ve soğumaya bırakın. Turşu yapacağınız sebzeleri kavanoza yerleştirmeden önce, suyun soğumuş olmasına dikkat edin.
Turşunun fermantasyon süreci için uygun bir ortam oluşturun. Kavanozu, güneş ışığı almayan ve serin bir yerde saklayın. Turşu kurduktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve hava almayacak şekilde muhafaza edin.
Turşunun fermantasyon süresi, sebzelerin cinsine ve büyüklüğüne göre değişim göstermektedir. Genellikle 1-4 hafta arasında fermantasyon süresi gerekebilir. Fermantasyon süreci tamamlandıktan sonra turşuyu mutlaka serin ve karanlık bir yerde saklayın. Açılan kavanozları ise buzdolabında saklamaya özen gösterin.