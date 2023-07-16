Tuz tüketimine dikkat! "Yetersiz mineral alımında enzim ve hormonların etkileri azalabilmektedir"

Diyetisyen Cemre Kamalı, insan vücudu normal şartlarda denge içinde, vücuttaki yapılar olması gerektiği gibi çalıştığında vücuda alınan sıvı ile vücuttan atılan sıvı arasında bir denge söz konusu olduğunu söyledi. Kimi kişilerde çeşitli faktörlere bağlı olarak sıvı dengesinde problemler meydana gelebileceğini anlatan Kamalı, "Sıvı dengesinde bozulmalar sonucu vücutta ödem adı verilen durum meydana gelir. Özellikle el, ayak, kol, bacak ve surat bölgesinde şişlikler ile anlaşılır. Ödemin oluşmasına sebep olan birçok neden vardır. İnflamasyon, yaralanma, stres, enfeksiyon, uzun yolculuk, çok fazla ayakta durma, çok hareketsiz durmak, az sıvı tüketimi, lodos, yüksek sıcaklık, o gün beslenmenizde normalden daha tuzlu beslenmeniz gibi sebepler örnek olarak verilebilir. Fakat ödem oluşumunda sıklıkla görülen neden ise beslenme hatalarıdır. Tuz tüketiminin fazla olması vücutta ödeme neden olan etmenlerin başında gelmektedir. Bunun nedeni ise tuzda bulunan sodyumdur. Diyetinizle fazla alacağınız 1 gram tuz 250-300 ml ödem oluşturmaktadır. Yetersiz mineral alımında ise enzim ve hormonların etkileri azalabilmektedir. Bu durumda hücrelerimiz daha fazla su tutarak enzim ve hormonların etkin çalışabilmesi için çaba gösterirler. Yetersiz potasyum alımında hücrelerimiz kendisini dengelemek için içerisine daha fazla sodyum alır ve bu durum hücrelerimizin daha fazla su tutmasına neden olmaktadır" dedi.

"STRES VÜCUDUMUZDA KORTİZOL HORMONUNUN SALGILANMASINI ARTIRIR"

Kamalı, "Çay ve kahvenin içerisinde bulunan kafein bazı insanların intoleransının olmasından ötürü ödem şikayetine neden olabilmektedir. Çay ve kahve diüretik yani vücutta su kaybına neden olan etkiye sahiptir. Bu nedenle bir fincan çay/kahve tüketeceğimiz zaman yanında mutlaka iki bardak su içmemiz gerekmektedir. Stres vücudumuzda kortizol hormonunun salgılanmasını artırır. Kortizol hormonu ise vücudumuzda ödem tutmamıza neden olur. Bazı ilaç ve hormonlar vücudunuzun daha fazla ödem tutmasına neden olabilir. Bunların başında troid, tansiyon, antiinflamatuar ilaçlar ve streroid, östrojen hormonları gelmektedir" dedi. Ödemin vücuttan nasıl atılacağı anlatan Kamalı, "Düzenli egzersiz ve spor yapmak, düzenli uyumak ve vücudu ihtiyacı olan süre kadar dinlendirmek, stresten olabildiğince uzak durmak, tuz alımını azaltmak ve ihtiyaçtan fazla tuz kullanmamak, fazla su tüketmek. Kiraz sapı çayı, beyaz çay, yeşil çay gibi bitki çaylarını beslenmemize eklemek. Kapya biber, mantar, kabak, kiraz, ananas, kayısı gibi besinleri tüketerek ödem atımını sağlayabiliriz" dedi.