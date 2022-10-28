Üç ölümcül kanser türünün ilk belirtisi! Eğer bu bölgenizde ağrı hissediyorsanız…

Mesane kanseri, akciğer kanseri ve omurilik kanseri ortaya çıkmadan önce ortak belirtiyle adeta ‘Geliyorum!’ diyor. Önemsenmediğinde hayati tehlikeye yol açan bu belirti çoğu zaman basit bir ağrı sanılıyor. Basit yaralanma, artrit ve aşırı egzersiz sırt ağrısı nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, basit sanılan ve önemsenmeyen sırt ağrısı kanser habercisi olabilir.

Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 09:09 PAYLAŞ ABONE OL

Ulusal Sağlık Sistemi, sırt ağrısı hissediyorsanız ve dinlenmenize rağmen geçmediyse mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini söylüyor. MESANE KANSERİ Sırt ağrısı, idrarı depolayan alt karnındaki organ olan mesanedeki kanser belirtisi olabilir. İngiltere'de her yıl yaklaşık 10.300 kişiye mesane kanseri teşhisi konuyor. Mesane kanseri en yaygın kanser türleri arasında 11. sırada yer alıyor. Yale Medicine'e göre, tümörler mesanenin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir.

Yale Medicine'den Doktor Daniel Petrylak şunları söyledi: "Mesane astarı, kan dolaşımına giren ve böbreklerden filtrelenen kanserojenlerle sürekli temas halindedir." Kanserojenler, hücrelerin aşırı çoğalmasına ve kanserli hale gelmesine neden olmak için DNA'nızla reaksiyona girebilen kimyasallardır. Bel ağrısının ileri evre mesane kanserinin bir işareti olduğu bildirilmektedir. Diğer mesane kanseri semptomları ile ortaya çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışmalısınız. Bu semptomlar arasında sık idrara çıkma, idrarda kan ve idrar yaparken ağrı sayılabilir.