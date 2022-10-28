Üç ölümcül kanser türünün ilk belirtisi! Eğer bu bölgenizde ağrı hissediyorsanız…

Ulusal Sağlık Sistemi, sırt ağrısı hissediyorsanız ve dinlenmenize rağmen geçmediyse mutlaka bir uzmana danışmanız gerektiğini söylüyor.
MESANE KANSERİ
Sırt ağrısı, idrarı depolayan alt karnındaki organ olan mesanedeki kanser belirtisi olabilir. İngiltere'de her yıl yaklaşık 10.300 kişiye mesane kanseri teşhisi konuyor. Mesane kanseri en yaygın kanser türleri arasında 11. sırada yer alıyor. Yale Medicine'e göre, tümörler mesanenin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir.
Yale Medicine'den Doktor Daniel Petrylak şunları söyledi: "Mesane astarı, kan dolaşımına giren ve böbreklerden filtrelenen kanserojenlerle sürekli temas halindedir." Kanserojenler, hücrelerin aşırı çoğalmasına ve kanserli hale gelmesine neden olmak için DNA'nızla reaksiyona girebilen kimyasallardır. Bel ağrısının ileri evre mesane kanserinin bir işareti olduğu bildirilmektedir. Diğer mesane kanseri semptomları ile ortaya çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışmalısınız. Bu semptomlar arasında sık idrara çıkma, idrarda kan ve idrar yaparken ağrı sayılabilir.
OMURİLİK KANSERİ
Sırt ağrısı, omurilik kanseri belirtisi olabilir. Sırt ağrısı, omurilik kanserinde erken bir belirtidir ve zamanla başka yerlere yayılabilir. Mayo Clinic'e göre ağrı kalçalarınıza, bacaklarınıza, ayaklarınıza veya kollarınıza da yayılabilir. Sırt ağrısı omurilik kanserinin ilk belirtileri arasındadır ancak sırt ağrısıyla birlikte uyuşma, güçsüzlük, kol ve bacaklarda zayıflık hissediyorsanız bu felç belirtileri de olabilir.
AKCİĞER KANSERİ
Sırt ağrısı nedenlerinden bir diğeri de en korkulan kanser türlerinden biri olan akciğer kanseridir. Akciğer kanserinin ölüm oranının yüksek olması nedeniyle sırt ağrısının asla ihmal edilmemesi gerekiyor.
Akciğer kanserinin diğer belirtileri;
Akciğer kanseri genel olarak ikiye ayrılıyor; büyük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Yaşam tarzınızda birkaç önemli değişiklik yaparak kansere yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kanser riskinin yaklaşık yüzde 30-40'ı yaşam tarzı faktörlerine bağlanabilir. Akciğer kanserini önlemek için; meyve ve sebze oranı düşük sağlıklı bir diyet yemek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara içmemek, riskinizi önemli ölçüde azaltacaktır.