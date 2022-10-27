Uğursuzluktan sevimliliğe uzanan yolculuk! Batıl inancın kurbanı kara kediler...

REŞO İLK GÖZ AĞRIM

Diyarbakır'da yaşayan İngilizce öğretmeni Zeynep Hazal Sancar Gül "Reşo ile ağabeyim sayesinde tanıştım. O sokaktaki kedileri besler zamanla da güvendiği kişilere sahiplendirirdi. Ama Reşo siyah olduğu için onu isteyen kimse olmamıştı. Biz de eşimle onu sahiplenmek ama ben çok korkuyordum. Nihayet sahiplenmeye karar verince eşim Diyarbakır'dan Ankara'ya arabayla gidip getirdi onu. Üç gün boyunca evin içinde kaçtım Reşo'dan köşe bucak. 4. gün korkumu yenip kucağıma aldım onu öyle mutlu oldu ki… Hemencecik uyuyuverdi kollarımda. Siyah kedi sahibi olarak etrafımdan sıkça duyduğum sözlerden biri de 'Bari güzel bir kedi sahiplenseydin' oldu. O böyle yaratıldı ve yaratıldığı şekliyle, rengiyle sevilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Evimizin neşesi kendisi. O hayatımıza girdi gireli eve gitmek için sabırsızlanırız. Hayatımız onunla çok daha dolu dolu, heyecanlı ve anlamlı. Siyah kediler uğursuzluk getirir düşüncesine inat o bize çok uğurlu geldi" dedi.