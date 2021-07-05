Ülseratif kolit hakkında bilmeniz gerekenler

Enflamasyon, bağırsağınızın içeriğini hızla hareket ettirmesine ve sık sık boşalmasına neden olur. Bağırsak astarınızın yüzeyindeki hücreler öldükçe ülserler oluşur. Ülserler kanamaya ve mukus ve irin akıntısına neden olabilir.

Bu hastalık her yaştan insanı etkilerken, çoğu kişiye 15 - 35 yaşları arasında tanı konur. 50 yaşından sonra, genellikle erkeklerde olmak üzere bu hastalığa yönelik tanıda küçük bir artış daha görülür.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ülseratif kolit semptomlarının ciddiyeti, etkilenen kişiler arasında değişir. Semptomlar da zamanla değişebilir.

Ülseratif kolit teşhisi konan kişiler, hafif semptom dönemleri yaşayabilir veya hiç semptom göstermeyebilir. Buna remisyon denir. Bununla birlikte, semptomlar geri dönebilir ve şiddetli olabilir. Buna alevlenme denir. Ülseratif kolitin yaygın belirtileri karın ağrısı, artan karın sesleri, kanlı dışkı, ishal, ateş, rektal ağrı, kilo kaybı ve yetersiz beslenme yer alır.

Ülseratif kolit; eklem ağrısı, eklem şişmesi, mide bulantısı ve iştah azalması, cilt problemleri, ağız yaraları, göz iltihabı gibi ek koşullara neden olabilir.

NEDEN GELİŞİR? TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Araştırmacılar, ülseratif kolitin aşırı aktif bir bağışıklık sisteminin sonucu olabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, bazı bağışıklık sistemlerinin neden diğerlerine değil de kalın bağırsaklara saldırarak yanıt verdiği açık değildir.

Genler, diğer bağışıklık bozuklukları, bakteriler, virüsler ve antijenler gibi çevresel faktörler bağışıklık sisteminizi tetikleyebilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ülseratif kolit kronik bir durumdur. İlaç tedavisi uygulanabilir. Belirtiler şiddetliyse, ishalin neden olduğu dehidrasyonun ve elektrolit kaybının etkilerini yok etmek için hastaneye yatılması gerekebilir. Büyük kan kaybı, kronik ve güçten düşürücü semptomlar, kolonunuzda perforasyon veya ciddi bir tıkanıklık varsa ameliyat gerekebilir. BT taraması veya kolonoskopi bu ciddi sorunları tespit edebilir.

Ülseratif kolit, kolon kanseri geliştirme riskini artırabilir. Artan bu risk nedeniyle, teşhis konulduğunda kolonoskopi yapılır ve kanser olup olmadığı kontrol edilir. Düzenli taramalar kolon kanseri riskini düşürmeye yardımcı olur. Bundan sonra her 1 ile 3 yılda bir tekrar taramaları önerilir. Takip taramaları, kanser öncesi hücreleri erken tespit edebilir.