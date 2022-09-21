Umut, emek ve hayallerle atılan bir yumruk: Busenaz Sürmeneli

1998'de dünyaya gelen Trabzonlu Busenaz, ilk olarak futbolla ilgilense de zamanla boksa yöneldiğinde sürekli şu cümleyi duydu: "Bu erkek sporu, sen yapamazsın!"

Busenaz, bu çatlak sesleri yok saydı ve boksa hayatını adadı. O kadar sıkı bir tempoyla çalışıyordu ki, neredeyse uyumuyor, yemek yemiyordu. 2013 yılından itibaren girdiği bütün mücadelelerde ülkemize birçok başarı getirdi. "Yapamazsın" diyenlerin karşısına 5 Avrupa ve 3 Dünya Şampiyonluğu ile çıktı!

Tokyo Olimpiyat Oyunları, kendisi için zorlu bir mücadelenin başlangıcıydı. Uyumadan, yemek yemeden, 7 ay boyunca tendonu kopmuş bir elle hazırlandı.

7 Ağustos 2021'de gerçekleşen final maçı ise tüm bu çabalarının karşılığını aldığı gün olacaktı. Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Velter Sıklet kategorisinde büyük mücadelesiyle altın madalyayı ülkemize getirdi. Bu madalyayı aldıktan sonra, "madalyamda 80 milyonun duası var" diyen Busenaz, 2022 yılında da Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu olarak kadınların tüm engelleri nasıl yıkacağını bir kez daha gösterdi.