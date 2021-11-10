Ünlü Youtuber 'bir günlüğüne kreş öğretmeni' oldu: Video büyük tepki aldı! Uzmanı açıklıyor: Çocuklar için travma mı?

Son günlerde, sosyal medya üzerinde yayınlanan “Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni oldum” adlı Orkun Işıtmak’ın videosu; büyük tartışmalara neden oldu. Aynı zamanda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de soruşturma açtığı bu video ile ilgili birçok tepki alınıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen videonun içeriği hakkında Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş ve Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni Gözde Serin Emlik ile konuştuk. Berkay Ateş, videoda bulunan çocukların gerçekte nasıl etkileneceği, bu durumun onlar üzerinde kalıcı etki bırakıp bırakmayacağı ve aslında bu videonun gerçekte nasıl bir durumla sonuçlanacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 12:41

Anaokulu, çocuklar için geniş bir sosyal dünyayla karşılaştıkları önemli ortamlardan biri. Burada geçirdikleri zaman, onlar için hem eğlenceli hem de eğitici bir süreç. Fakat aynı zamanda bu ortamda yaşadıkları durumlar, onlar üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor konusu da önemli. Orkun Işıtmak'ın son videosunun medyada büyük tepki çekmesi, aynı zamanda bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.



ORKUN IŞITMAK'TAN AÇIKLAMA: ÇOCUKLARIN AİLESİNDEN İZİN ALINDI Orkun Işıtmak; kendisi ve yayını hakkında söylenenlerle ilgili olarak, video çekiminden önce okuldan ve çocuklarından ailesinden yazılı izin alındığını, aynı zamanda çocuklar için her zaman iyi örnek olmaya çalıştığına dair yaptığı açıklama ile duruma açıklık getirmek istedi. Bu noktada hem verilen tepkilerin hem de çekilen videonun gerçekte nasıl bir etkiyle sonuçlandığı ile ilgili olarak uzman görüşleri önemli hale geliyor.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG BERKAY ATEŞ Klinik Psikolog Berkay Ateş, çocuklara profesyonel olarak yaklaşılması gerektiğini dile getirdi. "Çocukluk döneminde, okul öncesi dönemde yaşanan bazı travmatik olayların, gelecekte kişilik gelişimlerini etkileyebileceğini de biliyoruz. Fakat anlık yaşanmış olan bu video, aslında tek seferlik yaşanan bir durumu içeren video olması nedeniyle sistemli şekilde travmaya neden olabilecek bir durum değil. Bu video; Bir anaokulu ve kreş ortamında bu çocukların zaten evlerinden uzakta olmasının zor olduğu bir dönem olması nedeniyle sorun teşkil edebilir. Anaokulunda bir nevi güvenli ortamın oluşturulması sağlanır. Burada tek seferde tanımadıkları bir büyüğün gelmesi ve etrafta hiçbir öğretmenin bulunmaması çocuklarda o anlık oluşan güvensizlik ve belirsizliğin neden olduğu anksiyeteye yol açmış olabilir. Bu durumda yapılması gereken; bir uzmanın da ortamda olması gerekliliği. Fakat gelecekte onların yaşamını nasıl etkileyeceğini kestirmek mümkün değil" açıklamasında bulundu. "TUVALET EĞİTİMİ SUÇLULUK DUYGUSUYLA BİR ARAYA GELEBİLİR" Videoda bulunan tuvalette çekilen sahnelerle ilgili olarak ise "Bu yaş grubundaki çocuklar için tuvalet eğitimleri önemlidir. Bu yaşlarda, utanma ve suçlanma duygusunu, tuvalet eğitimleri üzerinden yaşayabilirler. Çocuğun tuvalete gitmesinden dolayı yaşadığı suçluluk duygusu, ileride bununla ilgili bazı belirtilerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Fakat bu noktada bireysel değerlendirmek önemli. Çünkü bazı çocuklar, bu durumla ilgili hassasken bazıları daha az hassas olabiliyor. Buradaki çocukların evdeki yaşantılarını, karakteristik yapılarını bilmiyoruz. Bu yaş grubunda tuvalete kamerayla girilmesi bazı sorunlara yol açabilir fakat bu durum, aynı zamanda çocuğun özel yaşamında neler yaşadığıyla da ilgilidir" açıklamasında bulunan Berkay Ateş, çocukların etkilenme düzeylerinin bireysel olduğuna vurgu yaptı. Çocuklar için doğru olmamakla birlikte bu videonun aynı zamanda her çocuk için farklı sonuçlar doğurabilmesi nedeniyle daha dikkatli olunmasına gerekliliğini belirtti. "ÇOCUKLAR İÇİN GÜVEN KIRICI OLMUŞ OLABİLİR" Çocukların bir günlerini tanımadıkları bir yetişkinle geçirmesi konusunda Uzman Klinik Psikolog Berkay Ateş, "Evlerinden ayrılmak, ebeveynlerinden ayrılmak, hali hazırda çocuklar için rahatsız edicidir. Burada profesyonellerin yardımları sayesinde en azından kreş içerisinde, anaokulunda bulunmaya devam etmeleri bu duruma alışmalarını sağlar. Buranın güvenilir bir ortam olduğunu öğrendikten sonra, tanımadıkları bir yetişkinin ortama girmesi, bu çocuklarda bir konforsuzluk ortaya çıkarabilir. Videonun öncesinde ve sonrasında da neler olduğu bilinmiyor. Belki öğretmenleri kameranın olmadığı bir noktada onları gözetliyor olabilir, öğretmenleri çocuklara bu videonun çekileceğine dair bir bilgilendirmede bulunmuş da olabilir. Fakat bir günlerini, tanımadıkları bir kişiyle geçirmiş olmaları, öğretmenlerine güvenli olarak bağlanma hissinde bir kırılmaya sebep olmuş olabilir.

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN LİNÇ DE YARALAYICI" Bir yandan bu olayı değerlendirirken denge üzerinde kalmanın gerekliliğinden bahseden Ateş, bu söz konusu olan yayını yapan kişi Orkun Işıtmak'ın da bir genç olduğunu ve yanlışlar, doğrular yapabileceğini dile getirdi. Sözlerinin devamında "Fakat maalesef bu arkadaşımızın çocuklar üzerinde yarattığı travma gibi kendi dünyasında onun için de çok zor hale gelebilir. Bu noktada; Orkun Işıtmak'ın linç edilmesi de yanlış bir şeyi yanlış bir şeyle örtmeye çalışmak anlamına geliyor. Kızgınlık ve eleştiri anlaşılabilir bir durum, fakat yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmeden böyle bir durum sergileyebilir. Çocuk psikolojisini bilmeden çocuklarla bir araya gelmek iyi bir fikir olmayabilir. Toplum olarak da affedici olmak önemli. Orkun Işıtmak da 20'li yaşlarda bir genç olarak yaşadığı linç nedeniyle travmaya maruz kalıyor" diyerek verilen tepkilerde de daha duyarlı olunması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. "VİDEONUN TAMAMINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAK ÖNEMLİ" Orkun Işıtmak'ın videoda, çocukları kötü etkileyeceğini düşünmeden hareket edebileceğini belirten Ateş, videonun kesilen kısımlar nedeniyle bütünden bağımsız şekilde izlendiğinin de farkında olmanın gerekliliğini dile getirdi. "Ebeveynlerin perspektifinden bakıldığında tabii ki çocukların psikolojik olarak etkilendiği noktalar olabilir. Çocuklar, bu tür durumlara maruz kaldığında tabii ki etkilenebilir. Fakat tüm geleceklerini etkileyecek bir durum olmayacaktır. Tekrarlarının olmaması daha iyi olmakla birlikte eğer çocuklar bu durumdan etkilendiyse bir uzmana danışılabilir" diyerek hem çekilen videonun yanlışlığı konusunda hem de verilen tepkilerin de verebileceği zarar konusunda dikkatli olunması gerektiğine dair bilgiler verdi.