Unutkanlığa karşı en güçlü kalkan! Bu 3 yöntem hafızayı adeta çelik gibi yapıyor

Unutkanlığa karşı en güçlü kalkan! Bu 3 yöntem hafızayı adeta çelik gibi yapıyor

Bilim adamları yaşla birlikte azalan beyin fonksiyonlarını korumak ve sağlıklı bir yaşamı desteklemek için üç yol öneriyor. Uzmanlara göre yön bulma egzersizleri, sosyal anlamda aktif olma ve yeni şeyler öğrenmek özellikle Alzheimer’a karşı büyük yarar sağlıyor

Beyin sağlığını korumak ve sağlıklı bir yaşam süresini desteklemek için yapabileceğimiz şeyler var. Zorlu aktivitelere katılarak beyin üzerinde koruyucu etkiye sahip 'bilişsel bir rezerv' oluşturabiliriz. Bunu günlük yaşamın bir parçası olarak gerçekleştirmek de mümkün. BBC Türkçe'nin haberine göre; İskoçya'nın Edinburgh kentindeki Heriot-Watt Üniversitesi'nden psikolog Alan Gow, "Yaşımız ne olursa olsun, düşünme becerilerimizi biraz daha geliştirebilmemizi sağlayacak teknikler var" diyor. Beynimizi korumak için fiziksel, sosyal ve zihinsel alanlarda küçük, kademeli değişiklikler yapmak yeterli. İşte başlamak için en keyifli üç yöntem:

1 YÖN BULMA EGZERSİZLERİ

Yaşlanmayla gelen bilişsel gerilemeye karşı korunmanın bir yolu, beynin belirli bir bölümünü hedeflemek. Yön bulmakta rol oynayan beyin bölgesi hipokampüsün, Alzheimer hastalığında belirtiler ortaya çıkmadan birkaç yıl önce etkilenen ilk yer olduğuna inanılıyor. İngiltere'deki University College London'dan erken Alzheimer teşhisi konusunda uzman nörolog Dennis Chan "Yıllardır Alzheimer hastalarının ilk belirti olarak sıklıkla kaybolduğunu biliyoruz" diyor ve erken teşhisin çok önemli olduğunu söylüyor.