Uykuları kabusa dönüştüren ses: Horlama!

Erişkinlerin %45'i ara sıra, %25'i ise devamlı olarak horlamaktadır. Özellikle erkeklerin, kadınlardan daha çok horladığı da bilinmektedir. İdealin üzerinde kiloya sahip olan erkekler daha çok hormalakta ve yaşlarının ilerlemesi ile birlikte bu problem daha da büyümektedir. Bu nedenle horlama sorununu yenmek için atılması gereken ilk adımların, kiloluysanız kilo vermek, kullanıyorsanız tütün ve tütün ürünlerini bırakmak olduğunu unutmayınız!

KİLOLU İNSANLAR DAHA ÇOK HORLUYOR

İlaç kullanımı gibi nedenler sayılabilir. Fakat bu durumu yaşayan hastaların %15-20'si kadarının horlama probleminin burundan kaynaklı olduğu biliniyor.

Burun tıkanıklığı , horlamayı yaratan kaynaklar arasında gösterilebilir. Burun tıkanıklığını gidererek horlama problemini ortadan kaldırmak amacıyla, ilaç kullanımı veya cerrahi operasyon gerekebilir. Fakat bazı durumlarda bu ameliyat bile sorunu çözmeyebilir. Bu aşamada, boğazda veya dil kökünde bir problem olup olmadığı araştırılır.

UYKU APNESİNİ HAFİFE ALMAYIN!

Kişilere yapılan uyku testli ile "Uyku Apnesi" yani "polisomnografi" tanısı kolaylıkla konabilir. Bu kişiler kalitesiz uyku durumu nedeniyle geceleri uykularını alamazlar ve gündüz uykululuk sebebiyle iş ve trafik kazalarına daha müsait hale gelirler.

Uyku apnesi problemini yaşayan hastalarda; kalp, tansiyon, şeker, damar tıkanıklığı gibi hastalıklara daha fazla rastlanır.

Bu nedenlerle horlama sorununu, uyku apnesinin sinyali olarak algılamak ve ciddiye almak şarttır. Tedavisini kesinlikle geciktirmemek gerekir.