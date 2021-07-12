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Uyku sağlığınızın habercisi: REM uykusu nedir?

Uyku, binlerce yıldır insanlığın en önemli gizemlerinden biri. Fakat son yüzyılda yapılan çalışmalar, uyku konusunda birçok ayrıntıya cevap verilebiliyor. Bunlardan biri ise REM adı verilen uyku evresi. “Rapid Eye Movement” olarak bilinen REM uykusu, aynı zamanda rüyalarımızı da gördüğümüz an. Aynı zamanda paradoksal uyku olarak bilinen REM, beynimizin uyanıkken gösterdiği sinyallerin aynısını göstermesi nedeniyle oldukça dikkat çekicidir.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 16:59
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UYKU SAĞLIĞINIZIN HABERCİSİ: REM UYKUSU NEDİR?

REM (Rapid Eye Movement) hızlı göz hareketlerinin, hızlı nefes alış verişlerinin ortaya çıktığı bir uyku evresi olarak gün içerisindeki en önemli zaman aralıklarından biri olarak kabul ediliyor. REM uykusunun hala bilinmeyen birçok detayı olmasına rağmen bilim insanları, bu evrenin oldukça hayati olduğunu kabul ediyor. İşte REM fenomenin bilinmeyen detayları…

REM UYKUSU NEDİR?

Uyku, 5 farklı evreden oluşuyor. REM ise ortalama uyku süremizin %25'ini oluşturuyor ve rüya görülen evre olarak biliniyor. Uyuduktan yaklaşık 90 dakika sonra ortaya çıkan bu uyku evresi, beyin fonksiyonlarının uyanık olduğumuzdaki kadar etkin olduğu tespit edildi. Her REM evresi 5 - 30 dakika arasında sürüyor ve 90-120 dakika arasında tekrarlanıyor. Ortalama bir gece uykusunda ise 4 veya 6 kez tekrarlanıyor.

REM UYKUSUNUN FAYDALARI

Beynimiz için bir açma kapama tuşu görevini üstlenen REM, uzun süreli yeni hatıralar biriktirmemizi sağlıyor. Ayrıca yaşam deneyimlerini biriktirmemize, bir şeyleri öğrenmemize ve kendimizi şekillendirmemize olanak tanıyan tüm bilgilerin işlendiği evre olarak kabul ediliyor. Gereksiz bilgileri zihinden uzaklaştırırken zihnimizde olması gereken bilgileri muhafaza etmemiz için gerekli depolamayı sağlıyor. Üstelik biyolojik olarak da bağışıklık sistemini güçlendirmek, büyüme hormonu döngüsünü tamamlamak, organları, kemikleri ve dokuları yenilemek gibi önemli süreçlerin de devamını sağlayan bir evredir.

ADETA BİR ANAHTAR GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Science dergisinde yayınlanan çalışmada REM, dünyada hayatta kalabilmek için ihtiyacımız olan odaklanma ve uyarılara cevap verme işlemlerinin kusursuz ilerleyebilmesi için bir anahtar olarak tanımlanıyor. Çevreyle ilgili ihtiyacımız olan tüm bilgileri bu evrede zihnimizde işliyor ve günlük hayatımızda kullanıyoruz. Yeterli uyku, tüm bu evreler sayesinde zinde bir beden ve dinç bir zihin için hayati bir rol üstleniyor.

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