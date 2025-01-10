Uyuşmuş bir kolla uyanmanızın sebebi nedir? Basit bir rahatsızlık mı ciddi bir hastalığın habercisi mi?





Nörolog Dr. Liza Smirnoff, "Karıncalanmayla birlikte göğüs ağrısı veya nefes darlığı yaşıyorsanız, bu acil servise gitmeniz gereken kırmızı bir alarm işaretidir" açıklamasında bulundu.

Kalp krizi durumunda, koroner arterin tıkanması sonucu kan akışının engellenmesiyle kollarda uyuşma hissedilebilir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, yaygın inanışın aksine bu his sadece sol kolda değil, her iki kolda da görülebilir.