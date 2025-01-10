Uyuşmuş bir kolla uyanmanızın sebebi nedir? Basit bir rahatsızlık mı ciddi bir hastalığın habercisi mi?

Fizik Tedavi Uzmanı Dan Ginader'e göre uyku sonrası kol ve ellerdeki uyuşmanın en yaygın sebebi torasik çıkış bölgesindeki sıkışmalar. Boyun ve omuz arasında yer alan bu bölge (torasik çıkış bölgesi), vücuttaki damar, arter ve sinirlerin geçtiği önemli bir görev görüyor. Bu sinirlerin geçtiği bölgeyi adeta otoyol olarak adlandırabiliriz.
South Shore Üniversite Hastanesi Nörokritik Bakım Merkezi direktörü Dr. Krista M. Lim-Hing, bazı ek belirtilerle birlikte görülen uyuşmaların ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini vurguluyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EK DURUMLAR;
- İdrar tutamama
- Konuşmada zorluk
- Uyuşmanın olduğu tarafta genel güçsüzlük
- Göğüs, boyun, kol, yüz veya sırtta ağrı/basınç hissi
- Nefes almada zorluk
- Baş dönmesi
- Bulantı
- Denge ve koordinasyon problemleri
- Baş ağrısı
- Zihin bulanıklığı
Nörolog Dr. Liza Smirnoff, "Karıncalanmayla birlikte göğüs ağrısı veya nefes darlığı yaşıyorsanız, bu acil servise gitmeniz gereken kırmızı bir alarm işaretidir" açıklamasında bulundu.
Kalp krizi durumunda, koroner arterin tıkanması sonucu kan akışının engellenmesiyle kollarda uyuşma hissedilebilir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre, yaygın inanışın aksine bu his sadece sol kolda değil, her iki kolda da görülebilir.
KOL UYUŞMASININ ALTINDA YATAN DİĞER NEDENLER
Uzun süreli kol uyuşması ve karıncalanmasının başka nedenleri de olabilir:
- Karpal tünel sendromu
- Mesleki yaralanmalar
- Hemiplejik migren
- Lyme hastalığı
- Multipl skleroz
- Omuz veya boyunda sıkışmış sinir
- Omurga enfeksiyonu veya yaralanması
- Alerjik reaksiyonlar
- Dirsek travması
Uzmanlar, bu belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyor.