Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Kilo vermenin anahtarı o besin! Her gün mutlaka tüketin...

BEDENİ AÇ BIRAKMAK VÜCUT İÇİN HER ZAMAN YARARLI OLMAYABİLİR

Açlık vücudumuz için iyi bir şey değildir. Az kalorili dengeli beslenmek önemlidir. Günde bir öğün değil 3 ana ve en az 1 ara öğün olacak şekilde doğal yiyeceklerle beslenmek değerlidir. Çünkü vücudumuz gündüz yediklerimizi metabolize etmeye ayarlıdır. Geceleri ise yiyecekleri metabolize etmekten çok depolamayı tercih eden bir metabolik aktiviteye dönüşür. Bu sebeple akşam geç yeme ve kahvaltıyı atlama şişmanlamaya ve bel bölgesinde yağ depolanmasının hızlanmasına neden olur. Akşam yemeğinizi geç yapacaksanız proteinden zengin et ve salata, kahvaltı türü peynir, yumurta, ceviz ve taze sebzeler gibi sağlıklı yiyeceklerle planlaması idealdir.

Aşırı ve gereksiz açlık vücudu strese sokar, kortizolü yükseltir, bedenin biyoritmini bozar. Bu sebeple acıktıkça öğünlerinizi planlayın. Günde 3 ana öğün ideal olduğunu kendinize hep hatırlatın. Yağlı, kalorili ve rafine karbonhidratlı akşam yemeklerinden uzak durun. Çünkü akşam yemeğini sindirmek ortalama 6-8 saat sürer, yedikleriniz çok yağlı ve rafine karbonhidratlıysa kolayca metabolize edemezsiniz. Yağlı ve karbonhidratlı yiyecekseniz akşam yemeğini atlayın daha sağlıklı belirtmek isterim. Ama kahvaltıyı asla atlamayın.

Sabah erken saatlerde kortizol en yüksek seviyesine ulaşır, yüksek seyreden kortizolü düşürmenin en iyi yolu kahvaltı yapmaktır. Bu sebeple erken kahvaltı her zaman sağlıklıdır ve günün en değerli öğünüdür.