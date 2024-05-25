Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Kilo vermenin anahtarı o besin! Her gün mutlaka tüketin...

YÜKSEK PROTEİN DİYETLERİ BÖBREK TAŞINA SEBEP OLABİLİR Öğünlerin protein içeriklerinin biraz fazla olması hem termojenik etkiyi yani metabolizmayı hızlandırarak zayıflamayı kolaylaştırırken hem de tok kalarak gün boyu daha fazla kalori alımından koruyarak yağ yakımını hızlandırır. Ilımlı protein artışı kemik mineral yoğunluğunu arttırır, proteinlerden gelen asid yükünü böbrekler tarafından nötralize edilmesini sağlar. Ancak gereğinden fazla hayvansal protein içeren besinlerden oluşan hem düşük kalorili hem de serbest yeme düzeni özellikle böbrek taşı oluşumuna meyilli kişilerde yüksek protein alımı taş oluşumunu kolaylaştırır. Sülfür içeren proteinler metabolize edilmeyen sülfirik asit oluşturur ve böbreklerde sitrat ve kalsiyumun atımını azaltır. Böylece kalsiyum ve sitrat taşları oluşur. Hayvansal protein miktarı artar sebze ve meyve miktarı azalırsa risk daha da artar ve ürik asit taşlarının oluşumu hızlanır. Bu sebeple toplam protein alımını hem hayvansal hem de bitkisel protein içeren besinlerle harmanlayarak beslenme planlanmalıdır.





OTOFAJİYİ ARTIRMANIN DOĞAL YOLLARI

Otofaji malignite, enfeksiyon ve nörolojik hastalıklara karşı önemli bir savunma sistemidir. Daha net belirtmek istersek otofaji hücresel temizlik sistemidir ve bu temizlik sisteminin iyi çalışması da önemlidir. Çünkü otofaji yaşlandıkça azalır, böylece artık çalışmayan ve zarar verebilecek hücrelerin çoğalmasına olanak sağlar anlamına gelir. Sonuç olarak yaşlanma hızlanır ve kronik hastalığa yakalanma kolaylaşır.

Otofajiyi başlatan hormon glukagondur. Kan şekeri ve insülin düzeyi düşürüldüğünde glukagon arttığında otofaji başlar. Otofaji için çok fazla uzun aralıklı oruç tek çareymiş gibi gösterilse de daha etkin olan birçok yaşam şekli önerilerinin de mevcut olduğunu söylemeliyim. Evet, doğru planlanmış ve haftanın 2 günü yapılan aralıklı oruç otofajiye büyük katkı sağlar. Ancak dediğim gibi otofajiyi arttıran sadece besin kısıtlı aralıklı oruç değildir. Peki neler otofajiyi doğal olarak aktif tutar derseniz 5 önemli diyet faktörünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

1- Düşük kalorili ama besleyici değeri yüksek sağlıklı beslenme otofajiyi kendiliğinden aktive etmektedir yani otofaji için sadece doğal besinlerle az ama öz yemek bile yeterlidir.

2- Egzersiz çok önemli. Düzenli egzersiz kas, karaciğer, pankreas ve yağ dokusu arasında metabolik süreçleri düzenler ve otofajiyi arttırır.

3- Sürekli kalorili beslenmek otofajinin düşmanıdır. Kalori alımı aşırı ve yüksek devam ettiğinde mTOR proteini besin sensörü olduğu için aktive olur ve otofaiyi de kapatır.

4- Önemli etmenlerden biri de vücudumuzda sentezlenen bir moleküldür. Adı AMPK aktive edilmiş protein kinaz. Bu molekül otofajinin bir aktivatörüdür ve 12-14 saat gece açlığı AMPK'yı uyarır ve otofaji de artar. O nedenle uzun süren aralıklı oruç diyetleri değil gece açlığını hep sağlamak daha önemlidir.

5- Beslenme etmeni senolitik bileşikler dediğimiz yaşlanma karşıtı besinler beşinci etmendir. Senolitik bileşikler kuersetin, teaflavin ve apigeninler zararlı hücreleri dokulardan uzaklaştırırlar, otofajiyi uyarırlar. Bu üç senolitik bileşik doğal besinlerde fazla miktarda bulunur. Soğan, elma, brokoli, sarımsak, yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı, biberiye ve siyah çay senolitik besinlerdir. Beslenmenizden eksik etmemeniz önemlidir.