Uzm. Klnk. Psk Esra Ezmeci anlattı: Çocuklara hayır derken nelere dikkat edilmeli?

Çocuğunuzla iletişim kurarken her şeye evet demek de, her isteğine karşı çıkmak da doğru bir yol değil. Onunla arkadaş olmak değil, arkadaşlarıyla ilişkisini konuşan, dertleşen bir anne baba olmak doğru tercih olur. İtiraz edince, çeşitli oyunlarla öfkesini bastırmak gibi yollar bulunabilir

ESRA EZMECİ Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:23 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukların hayatlarını sürdürebilmek için anne ve babalarından öğrenmeleri gereken birçok şey var. Doğru davranışları öğrenebilmeleri açısından anne ve babaların bu doğru davranışları gösterebilmeleri ve yanlış olanları da düzeltebilmeleri gerekiyor.

Disiplin konusuna bakarsak bu kelimenin toplumumuzda katı ve sert bir davranış olarak görünse de aslında disipline etmek, öğretebilmek anlamına gelir. Şimdi çocuklara disiplin sağlarken yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlere gelelim:



1. En önemli ve ilk aşama onların şu an çocuk olduğu, fakat çocukluğun yetişkinliğin bir ön aşaması olduğunu kendinize hatırlatmalıyız. Onların sizden farklı duygu, istek ve düşünce ve dünyalarının olduğunu farkına varılmalı.

Çocukluk, benmerkezci dediğimiz bir dönemdir. Yani çocukların dünyanın sadece kendi etraflarında döndüğünü düşündükleri ve her olan şeyi üstlerine aldıkları yaşlar. Bu şekilde hisseden bir çocuktan olgun bir yetişkin gibi davranmasını bekleyemeyiz.

2. Çocuklar duygularını nasıl ifade edeceklerini çocukluk çağlarında öğrenmeye başlar. Bundan ötürü çocuklarınız öfkelendiğinde, gergin olduğunda onların bu duygularını bastırmaya çalışmak yerine duygularını nasıl yaşaması gerektiğine dair yardımcı olun. Çocuklar bu gibi duyguları hissettiklerinde bununla nasıl başa çıkabileceklerini bilmez. Bundan ötürü çocuklara duygularını tanıtmak ve ifade etmelerine yardımcı olmak gerekir. Öfke duymak normaldir, bunu normalleştirmek adına çocuğunuz öfkelendiğinde de ona sarılın ve sevdiğinizi söyleyin. Bu durumda fiziksel şiddete yönleniyorsa da bu şekilde bu durumu engellemiş olursunuz.