Uzm. Klnk. Psk Esra Ezmeci anlattı: Çocuklara hayır derken nelere dikkat edilmeli?

SINIR KOYMAK ÖNEMLİ

Sınırların çocukları zedeleyeceği ve çocuklara zarar vereceğini düşünürüz. Hayır demek sınır koymanın en önemli koşullarından biridir. Çocuğunuzun her istediğini kabul etmeyip, sınır koymak çocuğunuzu kırmaz, travmatize etmez aksine çocuğu güvende hissettirir. Eğer ki çocuğunuzun yaşamında ebeveynin sınırları yoksa ve sınırsız bir yaşama sahipse çocuk kendini güvende hissetmeyecektir. Onu sevmeniz onun her istediğine evet demekle değil, hayır dediğiniz şeylerde tutarlı olmakla mümkündür. Tutarlı bir dünya sunmak, çocuk için güvenli hissetmenin yoludur. Çocuğunuzun arkadaşa değil ebeveyne ihtiyacı vardır. Arkadaşlık genellikle aynı yaş ve yakın yaşları içerir. Çocuğunuza arkadaş gibi davranmak onun çocuk olma hakkını elinden alıp büyük davranmasını beklemektir. Siz ebeveyn olarak yetişkin sınırlar koyan, destekleyici bir konumdasınız. Çocuğunuzu anne baba kimliğinden yoksun bırakmayın. Diyelim ki ben çocuğuma hayır diyemem, sınır koyamam diyerek tüm isteklerini yaptığınızı farz edelim. Fakat çocuğunuz yaşamının her anında siz ve sizin gibi davranan insanlarla karşılaşmayacak. Her insan çocuğunu en ön plana alıp her şeyi yok saymayacaktır. Bu yüzden de erken dönemlerden itibaren kurallara, beklemeye alışmalıdır. Özetle çocuğunuza hayır derken net, sıcak ve yumuşak bir tavırla söyleyin. Hayır dediğiniz şeyi siz de hayatınızda yapmayaya özen gösterin. Örneğin çocuğunuzu sürekli televizyon izlemesini istemezken sizin tüm gün televizyon izlemeniz gerçekçi olmayacaktır. Hayır dediğiniz şey, çocuğunuzun inatla daha çok yapmaya çalıştığı şey haline dönüşebilir. Ama buradaki sabırlı ve sakin duruşunuz bundan sonraki durumlarda sizi çok daha rahat hissettirecektir.