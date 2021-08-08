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Uzman isimden kritik uyarı! Baş dönmesi ile ortaya çıkabiliyor

Aşırı sıcaklar birçok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, termometrede yazan sıcaklığın aslında vücudumuza tesir eden sıcaklıktan çok daha farklı olduğunu belirterek sıcak çarpmalarına karşı neler yapılması gerektiği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SABAH İNTERNET
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Giriş Tarihi: 08.08.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 10:53
Uzman isimden kritik uyarı! Baş dönmesi ile ortaya çıkabiliyor

Aşırı sıcak ve nem oranından dolayı uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların, 4 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük kişilerin sıcak çarpmasına karşı riskli grupta olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, sıcak çarpmasına yakalanırsak neler yapılması gerektiğini açıkladı.

İşte İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ'ın sıcak çarpması ile ilgili açıklamaları:

"TERMOMETREDE YAZAN SICAKLIK ASLINDA..."

Aşırı sıcaklardan ötürü nefes alamadığımız bu günlerde güzel ülkemizin ciğerleri sayılan ormanlarımız gibi vücudumuz da kötü anlamda etkilenmektedir. Termometrede yazan sıcaklık aslında vücudumuza tesir eden sıcaklıktan çok daha farklıdır: Örneğin; nemin sıfır olduğu 29 ˚C sıcaklığı 26 ˚C gibi hissederken, nemin %80 olduğu 29 ˚C sıcaklığı 36 ˚C gibi hissederiz. Hissettiğimiz sıcaklık 32-40 ˚C olduğunda ısı krampları ve yorgunluk yaşarız. 40-54 ˚C arasında olduğunda ısı bitkinliği yaşarız. 54 ˚C ve üzeri hissettiğimizde ise sıcak çarpması yaşayabiliriz.
Sıcak çarpmasını nasıl anlayabilirim?

  • Terleme
  • Halsizlik
  • Sersemlik
  • Baş ağrısı
  • Baygınlık
  • Baş dönmesi
  • Kramp
  • Çarpıntı
  • Bulantı
  • Kusma
  • Ciltte kızarma

KİMLER AŞIRI SICAKLARA KARŞI RİSKLİDİR?

  • 4 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olmak
  • Soğuktan sıcağa ani hava değişikliklerine maruz kalma
  • Obezite
  • Kalp hastalığı
  • Hem sıcak hem de nemli havaya maruz kalmak
  • İlaç: İdrar söktürücü, alerji ilacı kullanmak
  • Alkol kullanımı

NASIL KORUNALIM?

  • Cildinizi aloevera, zeyinyağı, jajoba, avokado veya susam yağlarıyla nemlendiriniz.
  • İdrarınızın açık renkli veya berrak olması için yeterince sıvı tüketin.
  • Susama isteği olmadan su içiniz.
  • Çok kalın veya çok sıcak giysiler aşırı ısınmanıza neden olabilir.
  • Açık renkli giysiler giyiniz.
  • Bedeni saran sıkı giysiler giymeyiniz.
  • Kan dolaşımını kısıtlayan çorap lastiği, kemeri gevşetiniz.
  • Mümkünse arabayı gölgeye park ediniz. Arabanın içinde beklemeyiniz.
  • Arabanın içinde evcil hayvanı ve çocuğu bırakmayınız.

SICAK ÇARPMASINA YAKALANIRSAK NE YAPALIM?

  • Vücudunuzu soğuk, nemli bezlerle kendinizi serin tutmaya çalışın
  • Belirtiler azalmaya başlayana kadar yavaşça küçük yudumlar halinde su alın. Mineral de kaybettiğiniz için mümkünse gazı çıkmış maden suyu tüketiniz.
  • Sıcak çarpmasını tedavi etmek için kendinizi soğuk, nemli bezlerle örtün veya vücut ısınızı normale döndürmek için soğuk bir banyo yapın Sıcaktan çıkmaya çalışın.
  • Klimalı veya gölgelik bir yer bulun.
  • Bir kanepede veya yatakta dinlenin.
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