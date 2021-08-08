Uzman isimden kritik uyarı! Baş dönmesi ile ortaya çıkabiliyor

Aşırı sıcak ve nem oranından dolayı uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların, 4 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük kişilerin sıcak çarpmasına karşı riskli grupta olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ, sıcak çarpmasına yakalanırsak neler yapılması gerektiğini açıkladı.

İşte İç Hastalıkları Uzmanı Aytaç Karadağ'ın sıcak çarpması ile ilgili açıklamaları:

"TERMOMETREDE YAZAN SICAKLIK ASLINDA..."

Aşırı sıcaklardan ötürü nefes alamadığımız bu günlerde güzel ülkemizin ciğerleri sayılan ormanlarımız gibi vücudumuz da kötü anlamda etkilenmektedir. Termometrede yazan sıcaklık aslında vücudumuza tesir eden sıcaklıktan çok daha farklıdır: Örneğin; nemin sıfır olduğu 29 ˚C sıcaklığı 26 ˚C gibi hissederken, nemin %80 olduğu 29 ˚C sıcaklığı 36 ˚C gibi hissederiz. Hissettiğimiz sıcaklık 32-40 ˚C olduğunda ısı krampları ve yorgunluk yaşarız. 40-54 ˚C arasında olduğunda ısı bitkinliği yaşarız. 54 ˚C ve üzeri hissettiğimizde ise sıcak çarpması yaşayabiliriz.

Sıcak çarpmasını nasıl anlayabilirim?