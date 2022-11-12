Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte karşınızdakinin yalan söylediğini gösteren ipuçları...

GÖZ KAÇIRMA VEYA GÖZÜNÜZÜN İÇİNE DİK DİK BAKMAK: Kişi herhangi bir durumu size anlatırken büyük yeminler edip gözünüze sabit bir şekilde bakıyor ya da gözlerini sürekli kaçırıyorsa bu duruma da dikkat edilmesi gerekmektedir. Kişi yalan söylediği kişiyi etki alanına alıp manipüle etmek için karşıdaki kişinin gözüne dik dik de bakabilir, yalan söylediği anlaşılmasın diye sürekli olarak göz temasından da kaçınabilir. Bundan dolayı her iki tür davranış da yalan söylemenin gizil işareti olabilir.

SORULAN SORULARA FARKLI CEVAP VEREMEZLER: Sorduğunuz soruyu farklı yollarla sorduğunuzda karşıdan aldığınız yanıt sürekli aynı ise kişi yüksek olasılıkla ondan şüphelenmemeniz adına bir taktik geliştirmeye çalışıyordur.

AĞIZ VE YÜZÜ SAKLAMA DAVRANIŞI: Kişinin gerçekçi olmayan duyguları kendilerini gözlerinden ele vermektedir. Çünkü gerçekçi olmayan tepkiler ağız ve el hareketleriyle sınırlı kalmaktadır. Örneğin üzüldüğünü söyleyen bir kişi eliyle ağzını ve yüzünü kapatıyorsa fakat gözlerine baktığınızda bu duyguyu andıracak herhangi bir ize rastlamıyorsanız, kişi yüksek ihtimalle yalan söylüyordur.