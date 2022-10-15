Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci sonbaharda yenilenmenin sırlarını paylaştı!

Sonbaharın hayatımıza giriş yapmasıyla birlikte yorgunluk, halsizlik gibi durumlar da bizlere eşlik etmeye başlıyor. Yazın sıcak, bol gün ışığı aldığımız günleri geride kaldı. Havanın artık soğuk ve rüzgarlı oluşuyla birlikte yaşanılan mevsim geçişlerinin insan psikolojisinde de etkileri görülmeye başlandı. Güneş ışığından daha az faydalandığımız bir diğer adıyla hüzün mevsimi olarak da adlandırılan sonbahar, depresyonu yüksek oranda tetikliyor.

Yeni mevsim, beraberinde bir adaptasyon süreci gerektirir. Sonbahar, kişinin kendisine, çevreye, geleceğe dair düşüncelerinde daha yüksek oranda olumsuz düşünce ve inançlarında artışa sebebiyet verebiliyor.

Artık tatilin ve sıcağın sona ermesi, iş hayatın, aile, çocuk gibi durumlardaki sorumlulukların artması bu olumsuz düşüncelere girmeyi daha da kolaylaştırıp hayata olan bakış açımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Değişen yaşam şartları, sorumluluklar sonucunda bu role bir anda hızlı geçiş ise kişide bir anda karamsarlık duygularının hakim olmasına neden oluyor. Bu durum tüm düşünce ve inanış sistemimizi etkilediğinden ötürü karamsar şekilde düşünüp karamsar şekilde hareket ediyoruz.