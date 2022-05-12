Uzmanı açıkladı! Aynı anda ödem attırıp yağları yakan mucize bitki

Yaza formda ve fit girmek için bazı beslenme önerilerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aybüke Açıksöz, "Ödem atıcı besinler tüketin, mutlaka güne kahvaltı ile başlayın, su tüketiminizi artırın, ağır yiyeceklerden uzak durun, şok diyetler yapmayın ve açık hava egzersizlerine vakit ayırın" dedi.

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bu günlerin hem pandeminin etkilerini üzerimizden atmak hem de kıştan kalan inatçı kilolara veda etmek için uygun bir dönem olduğunu işaret eden Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aybüke Açıksöz, beslenme önerilerinde bulundu. Diyetisyen Açıksöz, etkisi büyük, uygulaması kolay 7 beslenme kuralına uyarak yaza daha sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmanın mümkün olabileceğini ifade etti.