Uzmanı uyardı: Göz basıncındaki değişim glokoma işaret edebilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, sinsi bir şekilde ilerleyebilen glokom hastalığına ilişkin uyarılarda bulunarak tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

KİŞİYE ÖZEL HEDEF BASINÇ KRİTERİNİ DİKKATE ALMAK GEREKİR

Kişiye özel hedef basınç kriterinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Mesçi, "Örneğin ileri yaş, diyabet, kalp ve damar hastalığı olan hastalarda optik sinirin besleyici damarsal yapısı bozuk olacağı için glokom hasarı daha düşük basınç artışlarında da olabilirken, genç hastalarda daha yüksek basınçlarda hiç optik sinir hasarı olmadan ilaçsız idare edebilir. O halde kişiye özel hedef basınç kriterini dikkate almak gerekir. Eğer hedef basınç istenen seviyede değilse hastaya ilaç başlanır" diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Meşçi; ayrıca hastanın aile öyküsü ve kortizonlu damla duyarlılığının tespitinin de önemli olduğunu, kortizonlu damlalar basıncı glokom yönünden yatkın hastalarda daha çok artırdığına dair açıklamalarda bulundu.