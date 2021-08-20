Uzmanı uyardı: Önlenmezse siroza dönebilir

Karaciğer yağlanmasının tıpta 'hepatik steatoz' olarak da adlandırılan karaciğerde yağ birikmesi durumu olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, "Karaciğerde az miktarda yağ birikmesi sorun oluşturmaz ancak karaciğerdeki yağ miktarının gereğinden fazla olması ciddi bir sağlık problemidir. Karaciğerin görevi yiyecek ve içeceklerle alınan ve kana karışan zararlı maddeleri temizlemektir. Karaciğerde fazla miktarda yağ birikmesi karaciğer hasarına neden olan inflamasyona yol açacaktır. Bu da zamanla karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilir" diye konuştu.

YAĞLANMA ÖNLENMEZSE SİROZA DÖNEBİLİR

Karaciğer yağlanmasının dört aşaması olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Basit karaciğer yağlanması, steatohepatit (aşırı yağ birikimi), fibrozis (skarlaşma) ve siroz. Karaciğer yağlanması, belirtileri çoğu zaman sessiz seyreden bir hastalıktır fakat hastalarda; yorgunluk, karnın sağ üst tarafında ve sağ yanında ağrı gibi şikâyetler görülebilir. Bazı kişilerde karaciğerde oluşan fibroz miktarı artar ve karaciğer sirozuna sebep olur. Siroz; iştah kaybı, kilo kaybı, güçsüzlük, yorgunluk, burun kanamaları, kaşıntı, ciltte sararma, karında şişme, ayaklarda şişme, erkeklerde meme büyümesi ve bilinç bulanıklığı gibi semptomlarla kendini gösterir."