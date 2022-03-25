Uzmanından "kolon kanserinden korunmada tarama" uyarısı

Gülbanu Canbaloğlu, kolon kanserinin bir diğer adıyla kalın bağırsak kanserinin dünyada ve ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekti.

Canbaloğlu, Sağlık Bakanlığı'nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre kolon kanserinin görülme sıklığı olarak hem erkeklerde hem de kadınlarda 3'üncü sırada yer aldığını ifade ederek, "Türkiye'de her yeni görülen 100 kanser vakasının yaklaşık 10'unu kolon kanseri oluşturuyor. Kolon kanseri, kansere bağlı ölümlerde 3'üncü sırada yer alır. Kolon kanserlerinin yüzde 90'ı 40 yaş üzerinde görülür. Ancak hastada genetik geçişli bir kolon kanseri sendromu varsa daha erken yaşta da gelişebilir." ifadelerini kullandı.

Belirtileri arasında bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, bağırsakta tam boşalamama hissi, makattan kanama, karın ağrısı, kilo kaybı, kansızlığa bağlı halsizlik, çabuk yorulmanın görülebildiğine işaret eden Canbaloğlu, şunları aktardı:

"Eğer ileri evre hastalık varsa metastaz yaptığı organa bağlı bulgular tabloya eklenebilir. Örneğin; karaciğere metastaz yaptıysa sarılık gelişebilir. Başta obezite olmak üzere ailede kolon polibi veya kolon kanseri hikayesi, hastada daha önceden kolon polipi saptanması, ülseratif kolit veya Crohn gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, hastada genetik geçişli kolon kanseri sendromu olması, sigara dahil tütün ürünleri kullanılması, fazla alkol tüketimi kolon kanseri riskini arttırır. Ayrıca yaş arttıkça hem kolon polipi hem de kolon kanseri riski artar."