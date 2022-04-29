Uzmanından korkutan açıklama: Gizemli hepatit yeni virüslere neden olabilir

Prof. Dr. Onur Yaprak, "Kısa süre içinde 13 ülkeye yayılan gizemli hepatit, adenovirüs tip 41 ile ilişkilendirilse de nedeni henüz bulunmuş değil. Hepatit A, B, C, D, E virüsleri gibi alfabenin yeni bir harfini alacak virüsün keşfedilmeyeceğini kimse iddia edemez. Bir de masum seyirli hepatit yapan virüslerden birinin mutasyon geçirme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir" dedi.

Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, İngiltere'de bu yılın Nisan ayının başında ortaya çıkmasının ardından 13 ülkeye sıçrayan gizemli hepatit virüsü hakkında bilgiler verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'nedeni belirsiz' ve 'tanımlanamayan' olarak nitelendirdiği virüsün çocuk ve gençlerde karaciğer nakline varan olumsuz sonuçlara yol açabildiğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, "Hastalığın nedenine ilişkin somut bir neden bulunamamasına rağmen, son araştırmalar hastalığı adenovirüs tip 41 ile ilişkilendiriyor" diye konuştu.



Gizemli hepatitin kısa sürede 13 ülkeye yayılmasının kaygı verici olduğunu belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, sözlerine şöyle devam etti: "Hepatit, karaciğer iltihabı anlamına gelir; virüsler, toksinler, ilaçlar, otoimmun hastalıklar gibi birçok nedene bağlı gelişebilir. Karaciğerde yerleşip hepatit yapan 5 virüs sırasıyla A, B, C, D ve E virüsleridir. Hepatit B ve C bulaşında asıl geçiş yolu kan ve enjeksiyonlarken, hepatit A kirli sular ile gıda kontaminasyonu, hepatit E ise yine gıda kontaminasyonuna ek olarak yaban domuzu, geyik gibi hayvanların yenilmesiyle bulaşır".