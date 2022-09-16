Uzmanından önemli uyarı! Bitkisel diye tüketip hayatınızdan olmayın

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, bitkisel ürün kullanımının dünya genelinde çok popüler olduğunu söyleyerek, insanların geleneksel tedavi yöntemlerine çok güvendiğini kaydetti. Bitkisel ürün alırken dikkat edilmesi gereken konuların göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Üretim çok önemli. Ürünlerin üzerinde bir şeyler yazıyor. Vatandaş, ürünün içeriğinde ne olduğunu bilemez. Sadece ürünün üzerinde yazanlara güvenmek zorunda kalır. Bitkisel ürün yapan kişilerin çoğu hiçbir eğitim almamış kişilerdir. Üretimlerin çoğu merdiven altında yapılıyor.





"ÜRETİM SIRASINDA ZİRAİ İLAÇ KULLANILMIŞ OLABİLİR"

'Merdiven altı' diye tabir edilen ürünlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunan Kaya, "Bu ürünlerin içeriğinde pestisitler ve ağır metaller olabilir. Üretimi sırasında birçok zirai ilaç kullanılmış olabilir. Bu ürünün geliştirilmesi sırasında fermantasyonu yanlış yapılmış olabilir. İçinde hiçbir aktif madde kalmamış olabilir. Bu ürüne aşırı seyreltik maddeler konularak seyreltilmiş olabilir. O zaman etkinliği de aşırı derecede düşecektir. Bütün bu süreçleri en iyi olması için işi bilen ve dürüst üreticiler tarafından üretilmesi gerekiyor" dedi.