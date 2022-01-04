Uzmanından sağlıklı ve fit bir yıl için tavsiyeler

Yapılan açıklamaya göre, fit bir vücut, sadece zayıf olmak ya da kilo vermek anlamına gelmiyor. Halk arasında yaygın olan detoks ya da şok diyet uygulamaları sonucu hızlı bir şekilde kilo verme ile fit görünüm elde edilebileceği düşüncesi yanlış bir yaklaşım.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Diyetisyen Esra Örün İncekara, boya göre uygun kilo aralığında olunmasının, yağ oranın uygun aralıkta bulunmasının ve sağlık açısından bir problemin olmamasının fit bir vücuda sahip olunduğu anlamına geldiğini belirten fit ve sağlıklı bir yıl geçirilebilmesi için önerilerde bulundu.

"GÜNE 1 BARDAK SU İLE BAŞLAYIN"

Fit bir bedene ulaşmak için yapılacak en önemli şeyin doğru besinleri tüketmek olduğunu vurgulayan İncekara, şunları kaydetti:

"Güne 1 bardak su ile başlayın, yaklaşık 7-8 saat sizinle beraber uyuyan ve susuz kalan metabolizmanızı uyandırmanın en güzel yolu güne 1 bardak su ile başlamaktan geçiyor. Sıcak ya da soğuk, güne 1 bardak su ile başlamak metabolizmanızın uyanmasını sağlıyor. Günlük su alımınızı kilogram başına 30 ml olarak hesaplayıp (kilonuz*30 ml = günlük almanız gereken su), gün içerisinde sık sık su tüketin. Eğer bağırsak problemleri yaşıyorsanız sabahları 2 kuru erik ve 1 bardak ılık su bütün gününüzün daha güzel geçmesini sağlayacaktır."

İncekara, kahvaltısız güne başlanılmaması gerektiğini belirterek, "Proteinden zengin klasik bir kahvaltı (peynir+yumurta+tam buğday ekmeği+yeşillik) gün boyu yaşayabileceğiniz kan şekeri dalgalanmalarını engeller, uzun süreli tokluk hissi vererek gün içerisindeki ekstra atıştırmalarınızın da önüne geçer. Öğün atlamadan güne kahvaltıyla başlayarak, gereksiz atıştırmaları engelleyip formunuzu koruyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"DENGELİ VE ÇEŞİTLİ BESLENMEKTEN VAZGEÇİLMEMELİ"

Yemek sofrasında geçirdiğiniz süreyi mümkün olduğunca uzun tutulması gerektiğine de vurgu yapan İncekara, "Günlük hayat koşuşturmasının içinde hızlı yemek yemek size zaman kazandırabilir ancak vücudunuz için oldukça zararlıdır." dedi.

İncekara, dengeli ve çeşitli beslenmekten vazgeçilmemesinin önemli olduğunu belirterek, beyaz un, şeker ve nişastalı yiyeceklerden uzak durulmasının gerektiğini söyledi.

Sağlıklı, az işlenmiş ve doymamış yağları (özellikle zeytinyağı) tercih edilmesi gerektiğini kaydeden İncekara, "Bütün yemeklerinizi zeytinyağı ile pişirin. Yemeklerinizi asla kızartmayın. Kızartma yerine ızgara, fırında pişirme ya da haşlama yöntemlerini kullanın." dedi.

İncekara, hazır kek, poğaça, şerbetli tatlılar, börek uzak durulmasının önemli olduğunu ifade ederek,"Yulaf veya yulaf unuyla hazırlanmış, ilave şeker eklemeden meyveyle tatlandırılarak hazırlanan tariflere bir şans verin." dedi.

"AKŞAM YEMEĞİ SAATİNİZİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA ERKENE ÇEKİN"

En sağlıklı ve fit kalmaya yardımcı olacak içeceğin su olduğunu vurgulayan İncekara, şekerli ve asitli içeceklerin tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

İncekara, vücudun sirkadiyen ritmini bozmamak için yemek saatlerine dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Akşam yemeği saatinizi mümkün olduğunca erkene çekin" ifadesini kullandı.

Güne zinde başlamanın kuralının kaliteli uyku olduğunu belirten İncekara, şunları kaydetti:

"Erken kalkmak ve zamanında uyumak oldukça önemli. Güne daha mutlu ve daha sağlıklı başlamak istiyorsanız mutlaka 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Uykuya daha rahat geçiş yapabilmek için melisa çayı, papatya çayı, muz ve badem tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve fit yaşamın puzzle parçalarından biri de egzersizdir. Yürüyüş gibi egzersizlerin bedeninize, ruhunuza, duygusal durumunuza pek çok fayda ve desteği vardır. Kendi performansınızı çok zorlamadan, düzenli yapılan makul yoğunluktaki egzersiz en ideal olanıdır. Haftada 5 gün, 30 dakika yapacağınız yürüyüşler metabolizmanızı hızlandırarak hareket anında salgılanan hormonlar sayesinde mutluluk ve zindelik yaşamanıza yardımcı olacaktır."