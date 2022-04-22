Uzmanlardan göz alerjisi uyarısı

Göz alerjilerinde en yaygın tedavi yönteminin alerjiye sebep olan maddenin tespit edilmesi ve bu maddeden kaçınılması olduğuna vurgu yapan Evcimen, "Göz alerjisi tedavi edilmediği durumlarda kalıcı görme bozuklukları, göz kapaklarında düşüklüğe neden olabilir. Yıl boyu alerjisi devam eden bireylerde yaşam alanında değişiklikler yapması önerilmektedir. Ev ortamında tüylü halılardan uzak durmak, evi düzenli havalandırmak ve temizlemek önemlidir. Dışarıda güneş gözlüğü takmak, şapka kullanmak önerilmektedir. Yüzümüzü bol bol soğuk suyla yıkamak, hem kaşıntı hem de alerji yükünü azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÖZ KAŞIMASI SIK OLDUĞUNDA...

Bölgede göz alerjisi ile keratokonus denilen kornea tabakasının şekil bozukluğunun sık görüldüğünü de sözlerine ekleyen Dr. Evcimen, "Alerjik bireylerde göz kaşıması sık olduğundan keratokonusun ilerlemesine neden olabilmektedir.Hastalarımıza göz alerjisi için medikal tedavi ve yaşam alanında ek önerilerde bulunabilmekteyiz. Böylelikle gözde oluşabilecek kalıcı göz hasarlarının önüne geçebilmekteyiz" diye konuştu.