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Uzmanlardan korkutan uyarı! Gençlerde omurgayı içten içe eriten o gizli düşmana dikkat!

Sınav maratonunda milyonlarca öğrenci günlerinin büyük bölümünü masa başında geçiriyor. Uzun süre aynı pozisyonda ders çalışmak ve telefon-tablet kullanımının artması omurga sağlığını tehdit ediyor. Özellikle ergenlik çağındaki çocuklar skolyoz tehlikesi altında.

Skolyozun, omurganın önden veya arkadan bakıldığında düz olması gerekirken yana doğru eğrilmesi olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Özkunt, "Bu durum yalnızca omurganın yana eğilmesinden ibaret değildir. Omurların kendi etrafında dönmesi de tabloya eşlik eder. Bu nedenle vücutta çeşitli asimetriler ortaya çıkar" diye konuştu.

YANLIŞ OTURMA OMURGAYA YÜK

LGS bitse de yılların yorgunluğu çocukların üzerinde kaldı. Prof. Dr. Özkunt, sınav hazırlığı nedeniyle uzun süre masa başında oturmanın doğrudan skolyoza yol açmadığını ancak yanlış oturma alışkanlıklarının omurga üzerinde ciddi yük oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkunt, "Uygunsuz pozisyonda oturmak omurgaya normalden çok daha fazla yük bindirebilir. Bu durum sırt ve bel ağrılarına neden olurken, mevcut bir skolyozun ilerlemesine ve belirgin duruş bozukluklarına yol açabilir. Öğrencilerin çalışma ergonomisine dikkat etmesi gerekir" dedi.