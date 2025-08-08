Üzümün yanında bunu tüketin! Meğer kan şekerini terazi gibi dengeliyormuş...





KALBİMİZİ DE BEYNİMİZİ DE KORUYOR

Uzun süreli ve dengeli tüketildiğinde üzümün birçok yararı bulunduğunu söyleyen Dyt. Merd, faydalarını şöyle sıraladı:

Kalp sağlığını destekler, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Yapılan bir araştırmada üzümdeki resveratrol bileşiğinin antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerdiği belirlenmiştir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Üzüm çok sayıda antioksidan içerir. Kuersetin, mor ve siyah üzümlere renklerini veren bir antioksidandır. Nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlar. Araştırmalar, üzümün Alzheimer hastalığına karşı koruduğunu göstermiştir.

Sindirim sistemini destekler, kabızlığa karşı faydalıdır. Ayrıca üzüm, kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olabilecek besinler açısından zengin, düşük kalorili bir atıştırmalıktır.

Cilt sağlığına katkı sağlar, özellikle çekirdekli türlerde anti-aging etkileri vardır. Bazı araştırmalar, üzümlerde bulunan bir bileşik olan resveratrolün yaşlanma sürecini yavaşlattığını göstermektedir.

Enerji verir, yorgunluk hissini azaltır. Üzümde eser miktarda melatonin bulunur. Melatonin, beyinde üretilen ve dinlendirici bir uykuyu destekleyen bir hormondur.

Üzüm kemikleri güçlendirir. K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum açısından zengindir. Bu temel vitamin ve mineraller kemik sağlığını destekler. Bunları yeterli miktarda almamak kemik kırığı riskini artırabilir.