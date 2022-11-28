Uzun seyahatlerde karşılaştığınız bütün sorunları unutun! Bu adamın başına öyle bir şey geldi ki…

"SOSYAL MEDYADAN BİRÇOK TEPKİ GELDİ" Bu anı kayda aldıktan sonra sosyal medyada paylaşan Butler, bundan sonra ne yapması gerektiğini sorduğu bir gönderi ile birçok sosyal medya kullanıcısının da ilgisini çekti. Kullanıcılar ise bu durumla ilgili tartışmalı cevaplar verdi.

Bazı kullanıcılar, uzun, kıvırcık ve mücadele etmesi zor saçların özellikle seyahatlerde dayanılamaz olduğunu söyleyerek kadına destek verdi. Fakat birçok tepki alan bu yorum, hiç kimsenin saçlarının bu şekilde başka insanları rahatsız etmeye hakkı olmadığına dair cevapları da beraberinde getirdi.