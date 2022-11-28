Uzun seyahatlerde karşılaştığınız bütün sorunları unutun! Bu adamın başına öyle bir şey geldi ki…

Adam Butler, Montreal'den Londra'ya yaklaşık yedi saatlik uzun bir yolculuğa çıktı ve uçuş esnasında önünde oturan kadın, saçlarını arkaya doğru bırakarak "rahat bir yolculuk yapmak" için Butler'ın tüm görüş alanını kısıtladı.
Sosyal medya kullanıcısı olan Butler, toplu olarak seyahat edilen noktalarda nasıl davranılmasıyla ilgili yaptığı bu yayında önemli bir fitili ateşledi. Oldukça "bencil" bir hareket olarak nitelendirdiği bu davranışla ilgili sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı.
57 yaşındaki Adam Butler, 22 Kasım Salı günü Montreal'dan Londra'ya uçuşunda garip bir durumla karşılaştı. Eşinin yanına oturduktan sonra önündeki kadın yolcunun saçlarının önündeki alanı tamamen kapattığını gördü.
"SOSYAL MEDYADAN BİRÇOK TEPKİ GELDİ"
Bu anı kayda aldıktan sonra sosyal medyada paylaşan Butler, bundan sonra ne yapması gerektiğini sorduğu bir gönderi ile birçok sosyal medya kullanıcısının da ilgisini çekti. Kullanıcılar ise bu durumla ilgili tartışmalı cevaplar verdi.
Bazı kullanıcılar, uzun, kıvırcık ve mücadele etmesi zor saçların özellikle seyahatlerde dayanılamaz olduğunu söyleyerek kadına destek verdi. Fakat birçok tepki alan bu yorum, hiç kimsenin saçlarının bu şekilde başka insanları rahatsız etmeye hakkı olmadığına dair cevapları da beraberinde getirdi.
"ÇÖZÜMÜ İSE OLDUKÇA İLGİNÇ"
Başka insanlar ise; yolculukları esnasında benzer durumlarla karşılaştıklarını belirtti. Çözüm olarak ise inanılmaz bir yöntem önerisi geldi. Bir yorumda; açılır kapanır tepsileri saçın üzerine kapatabileceğiniz ve inene kadar kişinin oraya nasıl sıkıştığında yaptığı hatanın farkında varacağı belirtildi. Üstelik bunu denediğini ve etkili olduğunu belirtenler de mevcuttu.