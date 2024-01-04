Uzun yaşayan insanların sırrı! Bu 5 yiyecekten vazgeçmiyorlar...

Daha uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak söz konusu olduğunda beslenme büyük bir rol oynayabilir.
Dr. Poonam Desai şöyle dedi: "Ben şahsen aynı zamanda onları günlük rutinime dahil etmeye çalışıyorum."
Birincisi meyve ve sebzeleri maksimuma çıkarmak. Dr Desai, bunun " günde yaklaşık 5 ila 10 porsiyon meyve ve sebzeyi hedeflemek" anlamına geldiğini söyledi .
Meyve ve sebzeler iyi bir folat, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda sağlıklı bir bağırsağın korunmasına ve bağırsak kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olabilecek mükemmel bir diyet lifi kaynağıdırlar.
İkincisi bir avuç fındıktır. Dr Desai şunları söyledi: "Ancak fındığın çiğ ve katkısız olmadığından emin olmalısınız"
Kuru yemişler iyi bir protein, sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller kaynağıdır; bunlar kalp hastalıkları ve diyabete karşı koruyucu etkiler sağlayan besinlerdir.
Üçüncüsü, günde bir fincan fasulye yemektir. Dr Desai şunları söyledi: "Fasulye lif ve proteinle doludur ve her türlü fasulye tercih edilebilir."
Fasulye iyi bir protein, folat ve antioksidan kaynağıdır. Çalışmalar kalp sağlığına fayda sağlayabileceklerini, kanser riskini azaltabileceklerini ve karaciğer yağlanmasını önleyebileceklerini göstermiştir.
Dördüncüsü sağlıklı yağları beslenmenize dahil etmektir. Dr Desai şunları söyledi: "Buna sızma zeytinyağı gibi yağlar da dahildir."
Zeytinyağı sağlıklı tekli doymamış yağlar açısından zengindir ve güçlü antienflamatuar özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır.
Çalışmalar felçlerin önlenmesine, kalp hastalıklarına karşı korunmaya ve Alzheimer hastalığıyla mücadeleye yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Beşincisi işlenmiş gıdalardan kaçınmaktır. Dr. Desai şunları söyledi: "Acıktığınızda cips, kurabiye, kek yerine brokoli ve yeşil fasulye gibi bütün yiyecekleri tercih edin."
İşlenmiş gıdalar sağlıksız olabilir çünkü genellikle içine tuz, şeker ve yağ gibi maddeler eklenir.