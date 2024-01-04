Uzun yaşayan insanların sırrı! Bu 5 yiyecekten vazgeçmiyorlar...

Daha uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak söz konusu olduğunda beslenme büyük bir rol oynayabilir.

Dr. Poonam Desai şöyle dedi: "Ben şahsen aynı zamanda onları günlük rutinime dahil etmeye çalışıyorum."

Birincisi meyve ve sebzeleri maksimuma çıkarmak. Dr Desai, bunun " günde yaklaşık 5 ila 10 porsiyon meyve ve sebzeyi hedeflemek" anlamına geldiğini söyledi .

Meyve ve sebzeler iyi bir folat, C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda sağlıklı bir bağırsağın korunmasına ve bağırsak kanseri riskinin azaltılmasına yardımcı olabilecek mükemmel bir diyet lifi kaynağıdırlar.