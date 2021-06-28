Vertigo kabusunun nedeni ne?

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Yeni mutasyonlar ve ortaya çıkan varyantlarla birlikte pandeminin etkileri sürüyor. Pandemiyle artan rahatsızlıklardan biri olan vertigo hayat kalitesini ciddi oranda etkiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat, vertigonun pandemi döneminde neden arttığına açıklık getirerek belirtilerini ve etkilerini tek tek sıraladı. Prof. Dr. Şenol Polat, yanlış tanının çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekeren uyarılarda bulundu.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 28.06.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 14:58 ABONE OL PAYLAŞ

Vertigo ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şenol Polat, "Vertigo baş dönmesi anlamına gelir. Kişi başının döndüğünü veya kendi etrafında döndüğünü hisseder yani bir hareket yanılsamasıdır (illüzyon). Hasta bazen kendisinde boşluk hissi, dengesizlik, sersemlik ve sarhoşluk hissedebilir. Vertigo, bir klinik tablodur ve altta yatan bazı hastalıklardan kaynaklanır." dedi. EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR? Prof. Dr. Şenol Polat, vertigonun en çok kimleri etkilediğini şu şekilde sıraladı; Çocuklarda ve gençlerde nadiren

Orta ve ileri yaşlarda daha sık

Özellikle kadınlarda daha sık

Bazı ek hastalıkları olanlarda daha sık görülmektedir (migren, araç tutması vb.).

Psikiyatrik şikayetleri olan kişilerde de görülmektedir (kaygı bozukluğu, panik atak vb.)

PANDEMİ DÖNEMİNDE VERTİGO NEDEN ARTTI? "Baş dönmesi, dengesizlik ve sersemlik şikayetlerinin pandemi döneminde arttığı gözlemlenmektedir. Bunun sebepleri arasında en sık karşımıza çıkan neden Covid-19 enfeksiyonudur." Diyen Prof. Dr. Şenol Polat, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yapılan çalışmalarda Covid-19 virüsünün denge merkezini veya denge sinirini etkileyerek baş dönmesi yapabileceği düşünülmektedir (koku alma kaybı gibi). İkinci muhtemel neden kişilerin eve kapanma nedeni ile kaygı durumlarının artması olabilir. Baş dönmesine meyilli kişilerde stres ve duygu durum değişiklikleri baş dönmesini tetikleyebilir. Son olarak uzun süre hareketsizlik ve kişinin yaşam şeklinin değişmesi de baş dönmesini tetikleyebilir."

VERTİGONUN BELİRTİLERİ NELERDİR? Prof. Dr. Şenol Polat, vertigo belirtileri ile ilgili şöyle konuştu; "Vertigo çoğu zaman bir hastalık değildir. Bir şikayetler ve bulgular topluluğudur. Vertigoya neden olan hastalığa göre de belirti ve bulgular verir. Mesela, iç kulak kristal dökülmelerinde (BPPV hastalığı) , pozisyon değiştirmeye bağlı baş dönmeleri başlar. Örneğin; ayakkabı bağlarken, çocuğunuzu kucağınıza alırken, rafları düzenlerken ve özellikle de yatakta sağa sola dönerken çoğu zaman kısa süren baş dönmeleri oluşur. Diğer bir hastalık olan ve iç kulakta basınç artışı ile seyreden meniere hastalığında daha uzun süren şiddetli, pozisyondan bağımsız baş dönmeleri oluşur. Bu hastalarda işitme kaybı, kulakta tıkanıklık, dolgunluk ve çınlama görülebilir. Son bir örnek vermek gerekirse iç kulak migreni olan kişilerde (vestibüler migren) bazen baş ağrısı ile birlikte bazen de baş ağrısı olmadan uzun sürebilen baş dönmeleri oluşur. Bu hastalarda öncesinde tetikleyici faktörler bulunabilir, stres, uykusuzluk ve bazı gıdalar gibi. Baş dönmesi olan hastalarda baş dönmesi dışında dengesizlik, sersemlik ve sarhoşluk hali görülebilir. Özellikle ileri yaştaki kişilerde düşme riski çok yüksektir."

BİLGİSAYAR EKRANINA İKİ SAATTEN FAZLA BAKIYORSANIZ… "Vertigoya eğilimli kişilerde uzun süre hareketli ekranlara bakmak baş dönmesine neden olabilir. Bunun sebebi görsel veri ile denge sisteminden giden verilerin kendi aralarında uyuşmazlığıdır. Aslında bu araç tutmasındaki duruma benzemektedir. Özellikle vestibüler migren olan ve meniere hastalığı olan kişiler daha risk altındadır. Yapılan bazı çalışmalarda bilgisayar ekranına 2 saatten fazla bakmanın baş ağrısını tetikleyebileceği ileri sürülmüştür."