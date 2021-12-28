Viral enfeksiyonlar "mevsimsel" etkiyle arttı

Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, yaşanan grip salgınının mevsimsel olarak artış gösterdiğini ancak vatandaşların alacakları bazı tedbirlerle bunun önüne geçebileceğini söyledi.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:56

Küçükkendirci, artan üst ve alt solunum yolu, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar ile bu hastalıklardan korunma yöntemlerine ilişkin bilgileri aktardı. Son günlerde hem acil servislerde hem de polikliniklerde ciddi hasta artışıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Küçükkendirci, "Mevsimsel olarak hastalarımızın başvuruları artmıştı, biz bunu bekliyorduk. Ama son dönemlerde solunum yolu hastalıklarıyla ilgili bir artış gözlemliyoruz. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarımızda bu artışı gözlemlemekteyiz. Özellikle acil servislerimize başvurularda ciddi artışlar söz konusu." dedi. Küçükkendirci, vaka artışlarıyla ilgili, "Beklenen sayılarda mevsimsel grip ve nezle başvuruları söz konusu. Geçtiğimiz yıl insanlarımız tedbirlere daha çok riayet ettiği için daha az sayıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu yıl normal seviyelerde bir müracaat söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların gribal enfeksiyon ve soğuk algınlıklarında belirtileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile karıştırabildiklerini belirten Küçükkendirci, şöyle devam etti: "Son dönemlerde artan 'rinovirüs' dediğimiz nezle hastalığının veya 'hemofilus influenza' olarak kabul ettiğimiz gribal enfeksiyonların ciddi manada Kovid-19 ile karıştırıldığı, buna bağlı olarak 'Acaba Kovid mi oldum?' diyerek müracaatların arttığını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız benzer belirtilerle müracaat ediyor. Fakat Kovid-19'da genellikle burun akıntısı olmuyor. Daha çok kas ağrısı, ateş, öksürük ön plana çıkmış oluyor. Nezlede daha çok burun akıntısı ve hafif kırgınlıkla başlayan bir durum gözlemliyoruz. Eğer hemofilus influenza gibi gribal bir enfeksiyon geçiriyorsak durumu biraz daha ağırlaştırılmış bir tablo olarak değerlendirebiliriz." Küçükkendirci, her iki durumda da alınması gereken tedbirlerin hastalıktan korunmayı sağlayacağına dikkati çekti.