Vücuda tam oturmayan kıyafetler skolyoz belirtisi olabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Kağan Kamaşak, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan skolyoz rahatsızlığı ile ilgili bilgiler verdi. Kamaşak, kendiliğinden düzelme ihtimali çok düşük olan omurga eğriliğinin fizik tedavi, skolyoz egzersizleri ve cerrahi müdahaleler sayesinde tedavi edilebildiğini belirtip, "Omurganın sağ ya da sol tarafa doğru eğrilmesi ile karakterize olan skolyoz, günümüzde görülen bir problemdir. Hareket kabiliyetinin kısıtlanması ve hastalığın çeşitli semptomları nedeniyle kişiler günlük hayatlarında sıkıntı yaşayabilmektedir. Eğrilik derecesi değişen hastalığın tedavisi de bu dereceye ve belirtilere göre planlanmaktadır. Kendiliğinden düzelme ihtimali çok düşük olan omurga eğriliği fizik tedavi, skolyoz egzersizleri ve cerrahi müdahaleler sayesinde tedavi edilebilmektedir" dedi.



VÜCUDA TAM OTURMAYAN ELBİSELER BELİRTİ OLABİLİR

Kamaşak, vücuda tam oturmayan elbiselerin hastalık belirtisi olabileceğini belirtip, "Sırt ağrıları, en yaygın görülen belirti olduğu için hastalar genellikle skolyoz ağrısı nasıl olur şeklinde araştırma yapmaktadır. Skolyozun şiddetine ve türüne göre vakadan vakaya değişen skolyoz belirtileri şunlardır: omurganın sağ ya da sol tarafa doğru eğilmesi, omurgada gözle görülebilen kavis, omuz ve kalçada asimetri, dik durmada zorluk çekme, nefes darlığı, yürümede yaşanan problemler, sırt, bel ve omuz ağrısı, ve kıyafetlerin vücuda tam oturmamasıdır. Erken dönemde teşhis edilen skolyoz hastalığı tedavinin çok daha olumlu sonuçlar vermesini sağlamaktadır. Bunun için, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda okul taramaları sayesinde cerrahi operasyona gerek kalmadan skolyoza müdahale şansı doğmaktadır. Skolyoz tanısında muayene bulgularının yanı sıra görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılmaktadır. Hastaların öne, yana ya da arkaya eğilerek çektirdiği skolyoz röntgen sonuçlarına göre derece de belirlenmektedir. Röntgenle birlikte manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) de teşhiste kullanılmaktadır. Bacak ve sırt bölgelerinde ağrı ve bağırsak problemleri gibi belirtiler gösteren hastalarda genellikle MR'dan yararlanılmaktadır. Bununla birlikte, 40 dereceden yüksek eğriliklerin olduğu skolyozda kemik ve omurgayı daha iyi görebilmek için bilgisayarlı tomografi istenmektedir" ifadelerini kullandı.