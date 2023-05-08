Vücut kırgınlığı ve halsizliği kısa sürede bitiriyor! Enerjiyi tazeleyen besin

Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım... Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.