Vücutta hızla yayılıyorsa kanserin habercisi olabilir

Vücudun en önemli organlarından olan deride meydana gelen lezyonların ihmal edilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle zararsız olarak algılanan düz veya kabarık, pembe, kahverengi ya da siyah olabilen benlerin mide-bağırsak sisteminde ya da metabolik sistemde bir problem olduğunu gösterebileceği gibi kanserin dahi habercisi olabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi ve Dermatolog Elif Topçu, normalde herhangi bir sorun oluşturmayan bu lekelerin renginde bir değişim oluyorsa, büyüyüp- küçülüyor veya kanama ve kaşıntı yapıyorsa tüm bu belirtilerin vücudun bir uyarısı olduğu kabul edilip, mutlaka kontrolünün yapılması ve bir süre takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Benlerle ilgili son dönemlerde toplumda yüksek bir farkındalık oluştuğunu söyleyen Dermatolog Elif Topçu, "Hem dermotoloji dernekleri hem de medya halkımızın farkındalığını yükseltecek pek çok içerik paylaştı. Birçok kişi de bu konuda çok iyi bilinçlendi. Artık insanlar güneş koruyucular kullanıyor. D vitamini sentez edecek kadar güneşten faydalanıyor. Nitekim benlerle ilgili farkındalığımız oluşurken, diğer deri lezyonlarını da göz ardı etmememiz gerekiyor" dedi.



"BENİ TAKLİT EDEN HASTALIKLAR VAR"

Benlerdeki değişimlere dikkat edilmesi noktasında uyarılarda bulunan Elif Topçu, "Benleri çok iyi tanıyoruz. Küçük bir boyut değişikliği, kanama, artma, küçülme ve büyüme durumunda hemen bir dermatolog ile görüşülmeli. Çünkü benleri taklit eden bir takım hastalıklar da var. Ben gibi görünüyor ve ben değiller. Başka hastalıkların bulgusu olarak deride görebiliyoruz" diye konuştu.