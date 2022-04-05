Vücuttaki toksik maddeleri yok ediyor

Ramazan ayı boyunca aç kalınan süre zarfında insan vücudu normalinden daha farklı çalışmaya başlıyor. 11 ay boyunca alınan besinlerle birlikte vücutta oluşan toksik maddeler, 1 aylık oruç sürecinde yok oluyor. Az besin tüketimiyle gün içinde sindirime harcanacak olan enerji ve oksijen, hücre yenilenmesi için kullanılıyor. Hücrelerin yenilenmesiyle 1 aylık sürenin sonunda vücut büyük ölçüde temizlenmiş oluyor. Uzmanlar ise 1 aylık açlık sürecinde dengeli beslenmeyle Ramazan ayının sağlık açısından büyük bir fırsat olabileceğini söylüyor.

"AÇ KALDIĞIMIZ SÜREÇTE VÜCUDUMUZ HÜCRESEL TEMİZLİĞE GİRMEKTEDİR"

Oruç tutulan sürede aç kalan vücudun hücresel temizlik ile yenilenmeye başladığını belirten Uzman Dr. Hasan Levent, Ramazan ayı sonunda daha sağlıklı bir vücuda sahip olabileceğimizi ifade etti. Normal zamanda sindirim için kullanılan enerji ve oksijenin hücre yenilenmesi için kullanıldığını belirten Levent, "Vücudumuza 11 ay boyunca gün içerisinde besin alıyoruz. Bu gıdalar sindirildikten sonra metabolik artıklar dediğimiz toksik maddeler meydana geliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutarken aç kaldığımız süreçte vücudumuz otofaji dediğimiz hücresel temizliğe girmektedir. Otofaji aç kalma sürecinde meydana gelir. Bu açlık süresinin sonunda vücuttaki zararlı ve sağlıksız hücreler ve hücrelerde biriken toksik maddeler, bakteriler temizlenir. Bu şekilde vücut daha sağlıklı hücrelere kavuşur. Oruç sürecinde aynı zamanda vücutta metabolik değişimler meydana gelir. Metabolizma yavaşladığı için hücrelerimiz kendilerini yenileme fırsatı bulur. Vücut sindirim için kullanacağı enerjiyi ve oksijeni hücre yenilenmesine kullanır. Hem otofaji olayı hem de metabolizma yavaşlaması sonucunda hücrelerimiz yenilenmiş olur. Bu şekilde daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaktayız" dedi.