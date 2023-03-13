Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! 27 yaşındaki genç kadını öldüren şey...

Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Yılmazlar Mahallesinde meydana geldi. Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti.

Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Eren'in cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.