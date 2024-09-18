"Yapamazsın" demişlerdi! Tutkusunu işe dönüştürdü: Otomobil dergilerinden sanayiye...

Topal, ilk başlarda zorlanmasına rağmen artık her parçanın ne işe yaradığı ve dükkanın hangi rafında olduğunu bildiğini anlatarak, "Ustalara da yardımcı oluyorum. Müşteriler geliyor. Parça soruyorlar, onları buluyorum. Olmayanın ücretini alıp parçayı ertesi gün getirtiyorum. Her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

İşini severek yaptığını vurgulayan Topal, "Dükkana da alıştım, sanayi ortamına da. Abla-kardeş modunda ilerlediğimiz için hiç sıkıntı yaşamadım. Herkes bana yardımcı oluyor, ben de onlara yardımcı oluyorum. Sanayi esnafı ilk başlarda tuhaf karşıladı. Sonra herkes alıştı. Herkes, 'Ablaya gidin yardımcı olur.' diyor. Orijinal, yan sanayi, yan sanayinin yan sanayisi, hepsini bilirim. Müşteriye de söylerim, orijinali, yan sanayisi, hepsinin fiyatını veririm. Fiyat olarak hangisi uyarsa müşteri onu alıyor." ifadelerini kullandı.