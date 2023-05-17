Yaralı halde bulunmuştu! Bütün çabalar "Cingöz" yeni bir hayata kanat çırpsın diye...

Hızal, AA muhabirine, duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin bulunan baykuş yavrusunu hemen tedaviye aldıklarını anlattı.

Kulaklı orman baykuşunun, tipik türlerden olduğunu aktaran Hızal, "Geldiğinde bitkin, kendi kendine beslenemez haldeydi. Ağızının içerisinde yaralar tespit ettik. Sülükominat teşhisi konuldu. Bu hastalık bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla ortaya çıkıyor." dedi.

Hızal, kuşun tedavisine hemen başlandığını belirterek, "Ek gıda takviyeleri yaptık. Şu anda tedavisi iyi gidiyor ve ilk geldiği günden bu yana iyileşme gösterdi. Yani tedaviye cevap aldık. Kendi kendine beslenir hale geldi." diye konuştu.