Yarasaların baş aşağı uyumasının şaşırtıcı nedeni! Meğer bu sayede…

Yarasaların uyurken neden baş aşağı asıldığını hiç merak ettiniz mi? Bu sıra dışı uyku pozisyonu, onları diğer hayvanlardan ayırıyor. İlk bakışta tehlikeli gibi görünse de, aslında yarasalar için tamamen doğal bir davranış. Peki, bu ilginç alışkanlığın arkasında hangi sebepler yatıyor? İşte yanıtı…

Bu baş aşağı pozisyon, yerçekiminin de yardımıyla yarasaların neredeyse hiç enerji harcamadan asılı kalmasını sağlıyor. Günümüzde de çoğu yarasa bu şekilde uyuyor; yalnızca birkaç tür, yaprakların içinde kıvrılarak istisna oluşturuyor.

Uçmak için yeterli ağırlığa sahip olmayan yarasalar, özellikle arka bacak kemik yapıları ince ve kısa olduğundan vücut ağırlıklarını taşımaya uygun değillerdir. Üzerine basılması durumunda kolaylıkla zarar görebilecek bu kemikler, yarasaların yere sağlam basmasına ve uzun süre ayakta durmalarına engel olur. Bu yüzden çoğu türü koşamaz ya da zıplayamaz.