Yaşam kalitesinin gizli anahtarı: "Metabolik sağlık"

Grip aşıları genellikle her yıl yenilenen ve doktorlar tarafından grip virüsünün ciddi komplikasyonlara neden olabileceği kişilere önerilen aşılardır. Ancak, grip aşılarının metabolik sağlığı bozulmuş kişilerde daha az etkili olabileceği belirtilmektedir.



FARELER ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bölek, "Fareler üzerinde yapılan deneylerde, obez farelerin grip aşısı olmalarına rağmen influenza virüsüne karşı bağışıklık gösteremedikleri ve hastalığa yenik düştükleri bildirilmektedir. Bu çalışmanın ilginç bir diğer sonucu ise, obezken aşılanan farelerin sağlıklı kilolara dönmelerine rağmen grip virüsüne karşı direnç gösterememeleridir. Obezitenin kronik enflamasyon ve bozulmuş bağışıklık sistemi cevabıyla ilişkilendirilmesi, bu kişilerin aşıya beklenen yüksek antikor cevabını verememesine neden olmaktadır. Bölek, bu durumu aşının etkinliğini azaltan önemli bir faktör olarak belirtmektedir" diye konuştu.