Yaşını duyan hiç kimse inanamıyor! Sırrını ise beslenmesine borçlu: "Bu besini ağzıma bile sürmüyorum"

Risa, formda kalmak ve elinden gelenin en iyisini yapmak için sağlıklı bir organik diyetin ve düzenli egzersizin oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Market alışverişlerinde özellikle işlenmemiş, organik ürünleri tercih ettiğini belirten Risa Hirako, aynı zamanda bakım ürünlerinde de organik kozmetik malzemelerden yana seçim yapıyor.
"EN SEVDİĞİ YİYECEK…"
En sevdiği yiyecek ise; badem sütü, badem ezmesi, bal ve muzlu bir smoothie olarak öne çıkıyor. Ayrıca bir avuç ıspanak, ekşi mayalı tost ekmeği ve haşlanmış yumurta da en favori kahvaltılarından biri.
Çoğu zaman bol yapraklı yeşil sebzeler, yüksek proteinli yiyecekler ve sızma zeytinyağı ve avokado gibi sağlıklı yağlar içeren düşük karbonhidratlı bir diyetten hoşlanan model, yaşam tarzını olabildiğince sağlıklı ve aktif olarak planlıyor.
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İşlenmiş besinler, fast food ürünleri ve yapay içeriklerin bulunduğu yiyecekleri asla tüketmediğini de sözlerine ekledi.
"GÜNEŞE KARŞI HER ZAMAN KORUMA ALTINDA"
Sıklıkla yürüyüş, kumsalda, açık havada vakit geçirme ve egzersizi hayatının bir parçası haline getiren Risa Hirako, aynı zamanda SPF içeren kremler kullanma konusunda da oldukça hassas. Böylece güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı da kendisini koruyabiliyor. Özellikle güneşe çıkma konusunda hassas davranırken, gün içinde dışarı çıktığında şapka kullanıyor.
Risa, kusursuz cildine bakmak için organik kozmetikler ve banyo tuzları da dahil olmak üzere organik güzellik ürünlerini tercih ediyor. Sosyal medyada, cildinizi 24 saat boyunca nemli tutma konusunda dikkatli olmayı öneriyor. Ayrıca saç stilini ve rengini sık sık karıştırıyor, bu da onun genç görünmesini sağlıyor ve daha da genç görünmesi için genellikle bir kahkül kullanıyor.