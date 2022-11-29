Yaşını duyan hiç kimse inanamıyor! Sırrını ise beslenmesine borçlu: "Bu besini ağzıma bile sürmüyorum"

Sıklıkla yürüyüş, kumsalda, açık havada vakit geçirme ve egzersizi hayatının bir parçası haline getiren Risa Hirako, aynı zamanda SPF içeren kremler kullanma konusunda da oldukça hassas. Böylece güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı da kendisini koruyabiliyor. Özellikle güneşe çıkma konusunda hassas davranırken, gün içinde dışarı çıktığında şapka kullanıyor.

Risa, kusursuz cildine bakmak için organik kozmetikler ve banyo tuzları da dahil olmak üzere organik güzellik ürünlerini tercih ediyor. Sosyal medyada, cildinizi 24 saat boyunca nemli tutma konusunda dikkatli olmayı öneriyor. Ayrıca saç stilini ve rengini sık sık karıştırıyor, bu da onun genç görünmesini sağlıyor ve daha da genç görünmesi için genellikle bir kahkül kullanıyor.