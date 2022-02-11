Yaşını duyanlar dehşete düşüyor! Cesur mücadelesiyle tüm dünyada milyonları peşinden sürükledi

Bella Thompson adında bir çocuk, mücadelesi ile tüm dünyanın gözlerini üzerine çevrilmesini sağladı. Sekiz yaşında olan fakat kıkırdak kıl hipoplazisi adı verilen bir tür cücelik hastalığıyla mücadele ediyor. Tüm yaşadığı süreci annesi Kyla Thompson, sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladığında Bella’nın tüm hayatının ilham verici öyküsü de sevenlerine ulaştı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.02.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 15:53

Doğduktan kısa bir süre sonra birkaç farklı genetik hastalığa sahip olduğu teşhis edilen Bella, yaşamı boyunca oldukça zor günler yaşadı. İlk doğum gününe ulaşmadan birçok ameliyat geçirdi ve uzun yıllar boyunca hastanede kaldı. Hala belirli ilaç destekleri ile uyuması gerekiyor. Serum yoluyla aldığı destekler, ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve besinleri alabilmesinin tek yolu. ;

"BİRÇOK HASTALIĞI AYNI DÖNEMDE TEŞHİS EDİLDİ" Bella'nın sağlık sorunları, sadece üç günlükken, Kyla ve Lyle'a yeni doğan bebeklerinde bağırsak parçalarının öldüğü, "Hirschsprung" adlı bir bağırsak hastalığı olduğu söylendiğinde ortaya çıktı. Bu teşhisi bir dizi ameliyat takip etti. Ancak 11. ayda, Bella'nın ebeveynlerine, aynı zamanda, şiddetli kombine immün yetmezlik (SCID) olarak bilinen ve sadece soğuk algınlığına yakalanmaktan ölebileceği anlamına gelen kronik bir bağışıklık rahatsızlığı olduğu söylendi. Daha küçücük bir bebekken, hastanede iki ay tecritte kalmak ve kemik iliği nakli olmak zorunda kaldı. Bu süre zarfında Bella'ya aynı anda kıkırdak kılı hipoplazisi teşhisi kondu. Tüm bu zorlu mücadeleye rağmen Bella, pozitif ve mutlu bir çocuk hayatına devam ediyor. Üstelik bu neşe dolu tavrı bir sosyal medya yıldızı olmasını sağladı. İlham verici videoları ile tam 4,5 milyon takipçiye ve 96 milyondan fazla beğeniye ulaşmasını mümkün kıldı. Hayranları tarafından "Bella the Brave" (Cesur Bella) olarak adlandırılıyor. ;

"İLHAM VEREN BİR NEŞEYE SAHİP" 38 yaşındaki annesi Kyla Thompson ve 35 yaşındaki babası Lyle, tüm bu süreci yayınlamaya karar verdiklerinde aslında çok daha büyük bir şeye de adım atmışlardı. Kanada, Saskatchewan'da yaşayan aile, sosyal medya platformlarında insanların Bella'yı sevmesinin nedeninin yaşadığı zorluklara rağmen ilham verici bir neşeye sahip olması olduğunu belirtiyor. Anne Thompson, kızının bu kadar ünlü olmasının aslında çok daha büyük bir amaca hizmet ettiğini söylüyor. Bu gönderi paylaşmaya başlamasının asıl nedeninin insanların neyle uğraştığı konusunda eğitmek istediğini söyleyen anne, bunun Bella'yı daha iyi koruyacağını düşündüğünü belirtti. İnsanlar bir şeyi bilmedikleri veya anlamadıkları zaman kaba ve incitici olabileceklerini söyleyen anne, kendisi hakkında kötü hissetmesine neden olacak hiçbir şey olmamasını istemediğini anlattı. "Bu nedenle sosyal medyayı kullanmak, insanların onun neyle mücadele ettiği konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmesini sağladı" diyerek aslında bunun Bella'yı koruma yöntemi olduğunu anlattı. Seyrek olarak çıkan saçları, açık renkli cildi ve bir tür kemik büyüme bozukluğu, onuın hayal bir yaşındaki bir fiziksel yapıya sahip olduğu anlamına geliyor. Doktorlar henüz büyümeye devam edip etmeyeceğini bilmese de Bella'nın biraz daha uzayabileceğine inanılıyor. ;