Yaşlanmayı 5 adımda yavaşlatın! Ömrü 15 yıl uzatıyor...

2023 yılında 5 yaşlanma karşıtı yöntem ön plana çıktı. Bu yöntemlerden bazıları hala test aşamasında olsa da yaşam kalitenizi artırarak yaşlanma sürecinizi yavaşlatabilirsiniz. Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatmak için şu önerilerde bulunuyor: Stresi azaltma, gen terapisi, kaloriyi azaltma, sigarayı bırakma, sebze tüketimi, güzel uyku, bolca ciğer yeme ve su içmeyi ihmal etmeme. ABD'deki Harvard ve Duke Üniversitesi araştırmacıları DNA metilasyonunu biyolojik yaşın bir işareti olarak ölçtüler ve bunun da strese bağlı olarak değiştiğini gördüler. Bir çalışmaya göre de kalori alımını sadece yüzde 25 oranında azaltan insanlar, biyolojik yaşlanmalarını yüzde 3 oranında yavaşlatabiliyor. Ayrıca Ocak ayında henüz yayınlanmamış bir çalışmada, deneysel gen terapisi enjekte edilen fareler tedaviden sonra plasebo alan farelere göre yüzde 109 daha uzun yaşadı. Başka bir araştırmada sonucunda da beslenme ve yaşam tarzı değişikliği, altı sağlıklı kadından oluşan bir grupta yaşlanmayı tersine çevirdi. Yine 2023'te yapılan bir araştırmaya göre, bol miktarda su içmek yaşlanmayı yavaşlatmaya ve kronik sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Daha yüksek sodyum seviyesine sahip insanların daha genç yaşta ölme olasılıkları da daha yüksek. Önceki çalışmalar, uygun sıvı alımının ömrü 15 yıla kadar uzatabildiğini göstermişti.