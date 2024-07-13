Yaşlılık hangi yaşta başlar? Cevabına çok şaşıracaksınız...

Dünya genelinde yapılan bir araştırma ‘İnsan kaç yaşında yaşlı hisseder?’ sorusunun yanıtını ortaya çıkardı. Sonuçlar çarpıcı. İnsanlar 54 yaşında fiziksel olarak yaşlı hissetmeye başlıyor, ancak ruhen genç hissetmeyi 42 yaşında bırakıyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 11:37 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya çapında 39 ülkeden 33 bin 866 katılımcının görüş ve düşüncelerine dayanarak insanların yaş ve gençlik algısını anlamak için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Kültür ve coğrafya farklılıklarının yaş ve gençlik algılarını şekillendirmede büyük rol oynadığı araştırmada; Avrupa Kıtası haricinde her bölge, her geçen yıl daha erkenden yaşlı hissediyor.

Finler yaşlanma hissine 72 yaşında kapılırken, Filipinliler daha 30 yaşından genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor. Bizde de durum farklı değil. Türkler, globale benzer şekilde, 54 yaşında yaşlanmış hissettiklerini, 44 yaşında da genç hissetmeyi bıraktıklarını söylüyor. Ülke nüfusunun genç hissetmeyi bıraktığı yaş ile yaşlı hissetmeye başladıkları yaş arasında 10 yıllık farkın altı çiziliyor.